Энергетическая поддержка и восстановление Украины: Зеленский встретился с главой Парижа Идальго

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с мэром Парижа Анн Идальго.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале.

О чем говорили?

"Обсудили дипломатические усилия для достижения достойного мира, энергетическую поддержку и важность восстановления Украины", - сообщил президент.

Зеленский наградил главу Парижа орденом

Также Зеленский наградил Анн Идальго орденом княгини Ольги III степени.

"Благодарен госпоже мэру за всестороннюю поддержку украинцев, в частности наших атлетов во время Олимпийских игр 2024 года, и продвижение проектов по восстановлению Украины на глобальном уровне", - добавил он.

