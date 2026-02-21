Энергетическая поддержка и восстановление Украины: Зеленский встретился с главой Парижа Идальго
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с мэром Парижа Анн Идальго.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
О чем говорили?
"Обсудили дипломатические усилия для достижения достойного мира, энергетическую поддержку и важность восстановления Украины", - сообщил президент.
Зеленский наградил главу Парижа орденом
Также Зеленский наградил Анн Идальго орденом княгини Ольги III степени.
"Благодарен госпоже мэру за всестороннюю поддержку украинцев, в частности наших атлетов во время Олимпийских игр 2024 года, и продвижение проектов по восстановлению Украины на глобальном уровне", - добавил он.
Лише б дЄрмак про це не взав