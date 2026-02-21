Енергетична підтримка та відновлення України: Зеленський зустрівся з очільницею Парижу Ідальго. ВІДЕО+ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із мером Парижу Анн Ідальго.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Про що говорили?

"Обговорили дипломатичні зусилля для досягнення достойного миру, енергетичну підтримку та важливість відновлення України", - повідомив президент.

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Зеленський відзначив очільницю Парижу орденом

Також Зеленський відзначив Анн Ідальго орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

"Вдячний пані меру за всебічну підтримку українців, зокрема наших атлетів під час Олімпійських ігор 2024 року, і просування проєктів з відновлення України на глобальному рівні", - додав він.

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