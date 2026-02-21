УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11457 відвідувачів онлайн
Новини Фото Зустрічі Зеленського
1 523 14

Енергетична підтримка та відновлення України: Зеленський зустрівся з очільницею Парижу Ідальго. ВІДЕО+ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із мером Парижу Анн Ідальго.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про що говорили?

"Обговорили дипломатичні зусилля для досягнення достойного миру, енергетичну підтримку та важливість відновлення України", - повідомив президент.

Також читайте: Лідерський формат може стати вирішальним у перемовинах, і Україна готова до нього, - Зеленський

Зеленський відзначив очільницю Парижу орденом 

Також Зеленський відзначив Анн Ідальго орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Зеленський зустрівся з очільницею Парижа Ідальго

"Вдячний пані меру за всебічну підтримку українців, зокрема наших атлетів під час Олімпійських ігор 2024 року, і просування проєктів з відновлення України на глобальному рівні", - додав він.

Також читайте: ОВА мають підготувати регіональні плани енергостійкості з чіткими кроками їхньої реалізації, - Свириденко

Автор: 

Зеленський Володимир (27909) Париж (231) енергетика (3829)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
показати весь коментар
21.02.2026 17:56 Відповісти
+1
Про обов'язкову двушку на Москву ЗЄ сказав цій парижанці?
показати весь коментар
21.02.2026 18:05 Відповісти
+1
Не ценит племя тяготы и лишения Зегевары. За@ся то по парижам, поди...
показати весь коментар
21.02.2026 18:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
21.02.2026 17:56 Відповісти
Орбан погрожує зупинити постачання електроенергії, це майже половина імпорту України
показати весь коментар
21.02.2026 17:56 Відповісти
навіщо пуйлу бомбити енергетику якщо є орбан
показати весь коментар
21.02.2026 17:58 Відповісти
Про обов'язкову двушку на Москву ЗЄ сказав цій парижанці?
показати весь коментар
21.02.2026 18:05 Відповісти
Зустрівся...Ввечері...
Лише б дЄрмак про це не взав
показати весь коментар
21.02.2026 18:06 Відповісти
Хочу в Париж....
показати весь коментар
21.02.2026 18:10 Відповісти
Не ценит племя тяготы и лишения Зегевары. За@ся то по парижам, поди...
показати весь коментар
21.02.2026 18:15 Відповісти
Нащо йому та баба, скоро виболи і її мабуть зметуть. Гроші дуже любить і поїздки за рахунок мерії.
показати весь коментар
21.02.2026 18:27 Відповісти
Приятна тітка, і рост в неі приємний.
показати весь коментар
21.02.2026 18:28 Відповісти
*вибори
показати весь коментар
21.02.2026 18:29 Відповісти
А де Макарон ? Дружба вже скінчилася схоже.
показати весь коментар
21.02.2026 18:46 Відповісти
Клоун
показати весь коментар
21.02.2026 20:34 Відповісти
 
 