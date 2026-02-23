Сутки на Донетчине: пять раненых и десятки разрушений. ФОТОрепортаж

22 февраля российские войска нанесли более 1 400 ударов по Донецкой области, повреждены 53 гражданских объекта, в том числе 38 жилых домов, пять человек получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

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Под обстрелом оказались 9 населенных пунктов: города Дружковка, Краматорск, Николаевка, Славянск, поселки Малотарановка, Райгородок, села Дмитровка, Золотые Пруды, Малиновка.

Разрушениям подверглись 53 гражданских объекта, из них 38 жилых домов.

Краматорский район

На Дружковку россияне сбросили 4 управляемые авиабомбы – ранили четырех гражданских лиц, повредили 10 частных домов, котельную, гаражный кооператив, мусоровоз.

Один человек ранен в Краматорске в результате попадания FPV-дрона.

По Славянску враг нанес два удара БПЛА "Молния-2" – повреждены три частных дома, а также магазин и 4 киоска на рынке.

В Николаевке в результате дронных атак повреждены 1 многоквартирный и 2 частных дома, объект инфраструктуры, три автомобиля.

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Малотарановку войска РФ накрыли из РСЗО "Торнадо-С" – повредили три частных дома. В Малиновке повреждены 16 частных домов.

Ударами беспилотников в Райгородке повреждены 2 частных дома и учебное заведение, в Золотых Прудах – частный дом и зерноуборочный комбайн, в Дмитровке – учебное заведение.

Кроме того, сегодня около 00:15 Россия нанесла удар дроном по поселку Беленькое – поврежден частный дом.

Последствия российских атак









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