Сутки на Донетчине: трое погибших и двое раненых, атакованы три района. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 22 февраля рассказал начальник ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

  • В Краснополе Криворожской громады поврежден дом.
  • В Золотом Колодезе Шаховской громады повреждены 3 дома.
  • В Торецком поврежден 1 дом.

Краматорский район

  • В Николаевке ранен человек, повреждено административное здание, уничтожен автомобиль;
  • В Орехуватке погиб человек.
  • В Славянске разрушен частный дом.
  • В Дружковке 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены кафе и дом.
  • В Константиновке погиб человек, поврежден дом.

Бахмутский район

В Платоновке Северской громады поврежден дом.

Отмечается, что в целом за сутки россияне 12 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 197 человек, в том числе 20 детей.

Последствия обстрелов

Обстрелы Донецкой области
