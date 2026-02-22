Сутки на Донетчине: трое погибших и двое раненых, атакованы три района. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 22 февраля рассказал начальник ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Покровский район
- В Краснополе Криворожской громады поврежден дом.
- В Золотом Колодезе Шаховской громады повреждены 3 дома.
- В Торецком поврежден 1 дом.
Краматорский район
- В Николаевке ранен человек, повреждено административное здание, уничтожен автомобиль;
- В Орехуватке погиб человек.
- В Славянске разрушен частный дом.
- В Дружковке 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены кафе и дом.
- В Константиновке погиб человек, поврежден дом.
Бахмутский район
В Платоновке Северской громады поврежден дом.
Отмечается, что в целом за сутки россияне 12 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 197 человек, в том числе 20 детей.
Последствия обстрелов
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль