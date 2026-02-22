Сутки на Донетчине: трое погибших и двое раненых, атакованы три района. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 22 февраля рассказал начальник ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Покровский район

В Краснополе Криворожской громады поврежден дом.

В Золотом Колодезе Шаховской громады повреждены 3 дома.

В Торецком поврежден 1 дом.

Смотрите также: Силы обороны отбросили противника на Днепропетровщине. Враг продвинулся в Покровске, - DeepState. КАРТА

Краматорский район

В Николаевке ранен человек , повреждено административное здание, уничтожен автомобиль;

, повреждено административное здание, уничтожен автомобиль; В Орехуватке погиб человек .

. В Славянске разрушен частный дом.

В Дружковке 1 человек погиб и 1 ранен , повреждены кафе и дом.

, повреждены кафе и дом. В Константиновке погиб человек, поврежден дом.

Читайте также: Враг усиливает давление и пытается проникнуть в направлении Резниковки и Голубовки на Донетчине, - ГВ "Схід"

Бахмутский район

В Платоновке Северской громады поврежден дом.

Отмечается, что в целом за сутки россияне 12 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 197 человек, в том числе 20 детей.

Читайте также: Войска РФ усиливают давление в районах Родинского и Гришино. Ситуация сложная, - ГВ "Схід"

Последствия обстрелов













