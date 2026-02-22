Доба на Донеччині: троє загиблих і двоє поранених, атаковано три райони. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 22 лютого розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

  • У Красноподіллі Криворізької громади пошкоджено будинок.
  • У Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджено 3 будинки.
  • У Торецькому пошкоджено 1 будинок.

Краматорський район

  • У Миколаївці поранено людину, пошкоджено адмінбудівлю, знищено автомобіль;
  • В Оріхуватці загинула людина.
  • У Слов'янську зруйновано приватний будинок.
  • У Дружківці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено кав'ярню і будинок.
  • У Костянтинівці загинула людина, пошкоджено будинок.

Бахмутський район

У Платонівці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Зазначається, що загалом за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 197 людей, зокрема 20 дітей.

Наслідки обстрілів

Обстріли Донеччини
