Доба на Донеччині: троє загиблих і двоє поранених, атаковано три райони. ФОТОрепортаж
Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області, внаслідок чого є загиблі та поранені.
Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 22 лютого розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Покровський район
- У Красноподіллі Криворізької громади пошкоджено будинок.
- У Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджено 3 будинки.
- У Торецькому пошкоджено 1 будинок.
Краматорський район
- У Миколаївці поранено людину, пошкоджено адмінбудівлю, знищено автомобіль;
- В Оріхуватці загинула людина.
- У Слов'янську зруйновано приватний будинок.
- У Дружківці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено кав'ярню і будинок.
- У Костянтинівці загинула людина, пошкоджено будинок.
Бахмутський район
У Платонівці Сіверської громади пошкоджено будинок.
Зазначається, що загалом за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 197 людей, зокрема 20 дітей.
Наслідки обстрілів
