Доба на Донеччині: п’ятеро поранених та десятки руйнувань. ФОТОрепортаж

22 лютого російські війська здійснили понад 1 400 ударів по Донеччині, пошкоджено 53 цивільні об’єкти, у тому числі 38 житлових будинків, п’ятеро людей зазнали поранень.

Під вогнем перебували 9 населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селища Малотаранівка, Райгородок, села Дмитрівка, Золоті Пруди, Малинівка.

Краматорський район

На Дружківку росіяни скинули 4 керовані авіабомби – поранили чотирьох цивільних осіб, пошкодили 10 приватних будинків, котельню, гаражний кооператив, сміттєвоз.

Одна людина поранена в Краматорську внаслідок влучання FPV-дрона.

По Слов’янську ворог поцілив двома БПЛА "Молнія-2" – пошкоджено три приватних будинки, а також магазин і 4 кіоски на ринку.

У Миколаївці через дронові атаки пошкоджено 1 багатоквартирний і 2 приватних будинки, об’єкт інфраструктури, три автомобілі.

Малотаранівку війська РФ накрили з РСЗВ "Торнадо-С" – пошкодили три приватних будинки. У Малинівці пошкоджено 16 приватних осель.

Ударами безпілотників у Райгородку пошкоджено 2 приватних будинки й заклад освіти, в Золотих Прудах – приватний будинок і зернозбиральний комбайн, у Дмитрівці – заклад освіти.

Крім того, сьогодні близько 00:15 Росія вдарила дроном по селищу Біленьке – пошкоджено приватний будинок.

