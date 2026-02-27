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Новости Фото Обстрелы Одесчины
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3,5-летний ребенок и мужчина пострадали в результате ночной атаки РФ на Одесскую область. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские захватчики атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. 

Об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

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Подробности

Под ударом рашистов - гражданская и портовая инфраструктура.

"К сожалению, пострадали два человека - 3,5-летняя девочка и 44-летний мужчина. Оба госпитализированы в состоянии средней тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Зафиксированы повреждения портовых резервуаров и строительного крана, фасада и остекления жилого дома, автомобилей, медицинского учреждения, а также разрушено здание детского сада", - говорится в сообщении.

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Последствия обстрела Одесской области 27 февраля: что известно?
Последствия обстрела Одесской области 27 февраля: что известно?
Последствия обстрела Одесской области 27 февраля: что известно?
Последствия обстрела Одесской области 27 февраля: что известно?
Последствия обстрела Одесской области 27 февраля: что известно?
Последствия обстрела Одесской области 27 февраля: что известно?
Последствия обстрела Одесской области 27 февраля: что известно?
Последствия обстрела Одесской области 27 февраля: что известно?

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