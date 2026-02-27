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Новини Фото Обстріли Одещини
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3,5-річна дитина та чоловік постраждали внаслідок нічної атаки РФ на Одещину. ФОТОрепортаж

Російські загарбники атакували Одеську область ударними безпілотниками. 

Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Під ударом рашистів - цивільна та портова інфраструктура.

"На жаль, постраждали двоє людей - 3,5-річна дівчинка та 44-річний чоловік. Обох госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Їм надається уся необхідна медична допомога.

Зафіксовано пошкодження портових резервуарів та будівельного крана, фасаду і скління житлового будинку, автомобілів, медичного закладу, а також зруйновано будівлю дитячого садочка", - йдеться в повідомленні.

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Наслідки обстрілу Одещини 27 лютого: що відомо?
Наслідки обстрілу Одещини 27 лютого: що відомо?
Наслідки обстрілу Одещини 27 лютого: що відомо?
Наслідки обстрілу Одещини 27 лютого: що відомо?
Наслідки обстрілу Одещини 27 лютого: що відомо?
Наслідки обстрілу Одещини 27 лютого: що відомо?
Наслідки обстрілу Одещини 27 лютого: що відомо?
Наслідки обстрілу Одещини 27 лютого: що відомо?
Наслідки обстрілу Одещини 27 лютого: що відомо?

Автор: 

обстріл (34335) Одеська область (4092)
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