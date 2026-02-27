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3,5-річна дитина та чоловік постраждали внаслідок нічної атаки РФ на Одещину. ФОТОрепортаж
Російські загарбники атакували Одеську область ударними безпілотниками.
Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Під ударом рашистів - цивільна та портова інфраструктура.
"На жаль, постраждали двоє людей - 3,5-річна дівчинка та 44-річний чоловік. Обох госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Їм надається уся необхідна медична допомога.
Зафіксовано пошкодження портових резервуарів та будівельного крана, фасаду і скління житлового будинку, автомобілів, медичного закладу, а також зруйновано будівлю дитячого садочка", - йдеться в повідомленні.
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