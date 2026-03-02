РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8746 посетителей онлайн
Новости Фото Запуск феерверков
2 218 10

Несовершеннолетний парень запустил салют в Голосеевском районе: начато производство. ФОТОРЕПОРТАЖ

Салют в Голосеевском районе запустил несовершеннолетний парень. Полиция начала уголовное производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Киева.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Детали

В субботу на спецлинию 102 начали поступать сообщения о запуске фейерверка в центральной части города.
На место происшествия немедленно были направлены экипажи патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

"В дальнейшем правоохранители на одной из улиц обнаружили пустую пусковую установку от салюта, а впоследствии по результатам розыскных мер установили, что к его запуску причастна группа подростков, в частности 16-летний парень", - говорится в сообщении.

Читайте также: Напившийся запустил фейерверк с балкона в Киеве: мужчине грозит до 5 лет тюрьмы, - Нацполиция. ФОТО

Как сообщил юноша, салют он нашел на улице и решил привести его в действие.

в Киеве запустили фейерверк
в Киеве запустили фейерверк
в Киеве запустили фейерверк
в Киеве запустили фейерверк

Что грозит?

Сейчас с ним и его родителями общаются дознаватели. 

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Напомним, использование пиротехники на время действия военного положения в Украине запрещено.

Читайте также: За время войны в Украине вынесли 63 приговора за использование пиротехники: где штрафовали чаще всего?

Автор: 

Киев (26429) Нацполиция (16969) фейерверк (50)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Золотий спермофонд?
показать весь комментарий
02.03.2026 08:45 Ответить
+6
оце злочинець! розстріляти його треба і всю рідню!

а тих, хто продає піротехніку - нагородити, бо вони своїми діями виявляють таких суперзлочинців!
показать весь комментарий
02.03.2026 09:00 Ответить
+5
Раділи що хаменеї здох!
показать весь комментарий
02.03.2026 08:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Раділи що хаменеї здох!
показать весь комментарий
02.03.2026 08:41 Ответить
Жєлєзна атмазка.
показать весь комментарий
02.03.2026 08:49 Ответить
Тридцять ременів всипати,і все
показать весь комментарий
02.03.2026 12:03 Ответить
💯
показать весь комментарий
02.03.2026 08:50 Ответить
Золотий спермофонд?
показать весь комментарий
02.03.2026 08:45 Ответить
зеленофонд
показать весь комментарий
02.03.2026 09:30 Ответить
оце злочинець! розстріляти його треба і всю рідню!

а тих, хто продає піротехніку - нагородити, бо вони своїми діями виявляють таких суперзлочинців!
показать весь комментарий
02.03.2026 09:00 Ответить
Взяв провину на себе...
А інші, багатіші, та впливовіші - повідмазувалися!
Він же не для одного себе шоу виконував!
показать весь комментарий
02.03.2026 09:34 Ответить
Хлопця відправити на позачерговий медогляд до ТЦК. Може щось зрозуміє...
показать весь комментарий
02.03.2026 10:34 Ответить
Вы бы так миндичей и Цукерманов ловили оперативно, как эту детвору. Может ещё кто-то награду получит. Героя дадут и статус убд. Долбаный сюр
показать весь комментарий
02.03.2026 13:14 Ответить
 
 