Несовершеннолетний парень запустил салют в Голосеевском районе: начато производство. ФОТОРЕПОРТАЖ

Салют в Голосеевском районе запустил несовершеннолетний парень. Полиция начала уголовное производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Киева.

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Детали

В субботу на спецлинию 102 начали поступать сообщения о запуске фейерверка в центральной части города.

На место происшествия немедленно были направлены экипажи патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

"В дальнейшем правоохранители на одной из улиц обнаружили пустую пусковую установку от салюта, а впоследствии по результатам розыскных мер установили, что к его запуску причастна группа подростков, в частности 16-летний парень", - говорится в сообщении.

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Как сообщил юноша, салют он нашел на улице и решил привести его в действие.









Что грозит?

Сейчас с ним и его родителями общаются дознаватели.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Напомним, использование пиротехники на время действия военного положения в Украине запрещено.

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