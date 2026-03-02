Несовершеннолетний парень запустил салют в Голосеевском районе: начато производство. ФОТОРЕПОРТАЖ
Салют в Голосеевском районе запустил несовершеннолетний парень. Полиция начала уголовное производство.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Киева.
Детали
В субботу на спецлинию 102 начали поступать сообщения о запуске фейерверка в центральной части города.
На место происшествия немедленно были направлены экипажи патрульной полиции и следственно-оперативная группа.
"В дальнейшем правоохранители на одной из улиц обнаружили пустую пусковую установку от салюта, а впоследствии по результатам розыскных мер установили, что к его запуску причастна группа подростков, в частности 16-летний парень", - говорится в сообщении.
Как сообщил юноша, салют он нашел на улице и решил привести его в действие.
Что грозит?
Сейчас с ним и его родителями общаются дознаватели.
По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
Напомним, использование пиротехники на время действия военного положения в Украине запрещено.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а тих, хто продає піротехніку - нагородити, бо вони своїми діями виявляють таких суперзлочинців!
А інші, багатіші, та впливовіші - повідмазувалися!
Він же не для одного себе шоу виконував!