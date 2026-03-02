Неповнолітній хлопець запустив салют у Голосіївському районі: розпочато провадження. ФОТОрепортаж

Салют у Голосіївському районі запустив неповнолітній хлопець. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Києва.

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Деталі

У суботу, на спецлінію 102 почали надходити повідомлення про запуск феєрверка в центральній частині міста.

На місце події негайно були скеровані екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

"У подальшому правоохоронці на одній з вулиць виявили порожню пускову установку від салюту, а згодом за результатами розшукових заходів встановили, щодо його запуску причетні група підлітків, зокрема 16-річний хлопець", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомив юнак, салют він знайшов на вулиці і вирішив привести його в дію.









Що загрожує?

Наразі із ним та його батьками спілкуються дізнавачі.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Нагадаємо, використання піротехніки на час дії воєнного стану в Україні заборонено.

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