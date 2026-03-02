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Новини Фото Запуск феєрверків
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Неповнолітній хлопець запустив салют у Голосіївському районі: розпочато провадження. ФОТОрепортаж

Салют у Голосіївському районі запустив неповнолітній хлопець. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Києва.

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Деталі

У суботу, на спецлінію 102 почали надходити повідомлення про запуск феєрверка в центральній частині міста.
На місце події негайно були скеровані екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

"У подальшому правоохоронці на одній з вулиць виявили порожню пускову установку від салюту, а згодом за результатами розшукових заходів встановили, щодо його запуску причетні група підлітків, зокрема 16-річний хлопець", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомив юнак, салют він знайшов на вулиці і вирішив привести його в дію.

у Києві запустили феєрверк
у Києві запустили феєрверк
у Києві запустили феєрверк
у Києві запустили феєрверк

Що загрожує?

Наразі із ним та його батьками спілкуються дізнавачі. 

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Нагадаємо, використання піротехніки на час дії воєнного стану в Україні заборонено.

Також читайте: За час війни в Україні винесли 63 вироки за використання піротехніки: де штрафували найчастіше?

Автор: 

Київ (20847) Нацполіція (15747) феєрверк (37)
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Топ коментарі
+10
Золотий спермофонд?
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02.03.2026 08:45 Відповісти
+6
оце злочинець! розстріляти його треба і всю рідню!

а тих, хто продає піротехніку - нагородити, бо вони своїми діями виявляють таких суперзлочинців!
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02.03.2026 09:00 Відповісти
+5
Раділи що хаменеї здох!
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02.03.2026 08:41 Відповісти
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Раділи що хаменеї здох!
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02.03.2026 08:41 Відповісти
Жєлєзна атмазка.
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02.03.2026 08:49 Відповісти
Тридцять ременів всипати,і все
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02.03.2026 12:03 Відповісти
💯
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02.03.2026 08:50 Відповісти
Золотий спермофонд?
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02.03.2026 08:45 Відповісти
зеленофонд
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02.03.2026 09:30 Відповісти
оце злочинець! розстріляти його треба і всю рідню!

а тих, хто продає піротехніку - нагородити, бо вони своїми діями виявляють таких суперзлочинців!
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02.03.2026 09:00 Відповісти
Взяв провину на себе...
А інші, багатіші, та впливовіші - повідмазувалися!
Він же не для одного себе шоу виконував!
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02.03.2026 09:34 Відповісти
Хлопця відправити на позачерговий медогляд до ТЦК. Може щось зрозуміє...
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02.03.2026 10:34 Відповісти
Вы бы так миндичей и Цукерманов ловили оперативно, как эту детвору. Может ещё кто-то награду получит. Героя дадут и статус убд. Долбаный сюр
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02.03.2026 13:14 Відповісти
 
 