Неповнолітній хлопець запустив салют у Голосіївському районі: розпочато провадження. ФОТОрепортаж
Салют у Голосіївському районі запустив неповнолітній хлопець. Поліція розпочала кримінальне провадження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Києва.
Деталі
У суботу, на спецлінію 102 почали надходити повідомлення про запуск феєрверка в центральній частині міста.
На місце події негайно були скеровані екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативна група.
"У подальшому правоохоронці на одній з вулиць виявили порожню пускову установку від салюту, а згодом за результатами розшукових заходів встановили, щодо його запуску причетні група підлітків, зокрема 16-річний хлопець", - йдеться у повідомленні.
Як повідомив юнак, салют він знайшов на вулиці і вирішив привести його в дію.
Що загрожує?
Наразі із ним та його батьками спілкуються дізнавачі.
За даним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).
Нагадаємо, використання піротехніки на час дії воєнного стану в Україні заборонено.
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А інші, багатіші, та впливовіші - повідмазувалися!
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