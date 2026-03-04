22-летний стрелок 72-й ОМБр Сава готовится подписать второй контракт: Мог пойти в рембат, но выбрал пехоту. ФОТО
22-летний стрелок 72-й ОМБр с позывным Сава на позициях с лета 2025 года. Решение подписать годичный "Контракт 18-24" принял за полторы минуты в рекрутинговом центре, а теперь готовится подписывать свой второй контракт.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.
Воин сознательно пошел в пехоту
"По специальности я электросварщик, мог пойти в рембат, но выбрал пехоту. Армия, как говорил мой дед, начинается с пехоты. Моя самая длинная ротация на позиции длилась 75 суток. С лета 2025-го я суммарно пробыл в отпуске всего 5 дней. Кто-то говорил, что после отпуска я не вернусь. А я, как бумеранг, куда ни брось — возвращаюсь. Знаю, почему еду обратно. Когда прибуду, мне скажут: "Заходи на позицию, потому что человеку там нужно выйти". И я это понимаю. Когда заезжаю на рубеж, на душе спокойно — это работа, которую нужно выполнять. А вот когда уезжаю — уже немного волнуюсь", — говорит он.
Как рассказал военный, в его подразделении все решается через коммуникацию.
"Ты заходишь на позицию и в любом случае попадаешь к командиру, а он уже четко объясняет задачу. На позициях есть старлинки, экофло, генераторы, то есть связаться с родными можно. Если что-то нужно, пишешь старшине. Он все соберет. О пехоте заботятся", - добавляет Сава.
О СОЧ
По его мнению, каждый, кто уходит в СОЧ, увеличивает нагрузку на тех, кто остается. Люди боятся, что уйдут надолго. Но если кто-то сбегает - другие сидят еще дольше.
"Когда знаешь свои права и обязанности, можешь себя защитить. Первое, о чем каждый военнослужащий должен заботиться, - это о состоянии своего здоровья и состоянии здоровья своих побратимов, и о любых изменениях со здоровьем докладывать. На первой странице Устава об этом написано. Так бы каждый военнослужащий просто для собственного интереса почитал", - продолжает он.
"Я врага не боюсь, я дрона боюсь. Если сильный ветер, ты его слышишь, когда он уже у тебя над головой... Я шел в армию без розовых очков. Видел последствия ранений и понимаю все реалии войны. Здесь нет права на ошибку, нужно учиться на ошибках других. К работе нужно относиться ответственно, потому что от этого зависит не только твоя жизнь, но и жизнь твоих побратимов. Планирую подписать следующий контракт, заочно получить высшее образование и стать офицером", - резюмирует он.
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Піхотний снайпер (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Designated marksman, марксмен) - фахівець з точної стрільби, влучний стрілець на малій і середній дистанціяхhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%80#cite_note-1 [1].