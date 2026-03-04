22-летний стрелок 72-й ОМБр Сава готовится подписать второй контракт: Мог пойти в рембат, но выбрал пехоту. ФОТО

22-летний стрелок 72-й ОМБр с позывным Сава на позициях с лета 2025 года. Решение подписать годичный "Контракт 18-24" принял за полторы минуты в рекрутинговом центре, а теперь готовится подписывать свой второй контракт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

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Воин сознательно пошел в пехоту

"По специальности я электросварщик, мог пойти в рембат, но выбрал пехоту. Армия, как говорил мой дед, начинается с пехоты. Моя самая длинная ротация на позиции длилась 75 суток. С лета 2025-го я суммарно пробыл в отпуске всего 5 дней. Кто-то говорил, что после отпуска я не вернусь. А я, как бумеранг, куда ни брось — возвращаюсь. Знаю, почему еду обратно. Когда прибуду, мне скажут: "Заходи на позицию, потому что человеку там нужно выйти". И я это понимаю. Когда заезжаю на рубеж, на душе спокойно — это работа, которую нужно выполнять. А вот когда уезжаю — уже немного волнуюсь", — говорит он.

Как рассказал военный, в его подразделении все решается через коммуникацию.

"Ты заходишь на позицию и в любом случае попадаешь к командиру, а он уже четко объясняет задачу. На позициях есть старлинки, экофло, генераторы, то есть связаться с родными можно. Если что-то нужно, пишешь старшине. Он все соберет. О пехоте заботятся", - добавляет Сава.

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О СОЧ

По его мнению, каждый, кто уходит в СОЧ, увеличивает нагрузку на тех, кто остается. Люди боятся, что уйдут надолго. Но если кто-то сбегает - другие сидят еще дольше.

"Когда знаешь свои права и обязанности, можешь себя защитить. Первое, о чем каждый военнослужащий должен заботиться, - это о состоянии своего здоровья и состоянии здоровья своих побратимов, и о любых изменениях со здоровьем докладывать. На первой странице Устава об этом написано. Так бы каждый военнослужащий просто для собственного интереса почитал", - продолжает он.

"Я врага не боюсь, я дрона боюсь. Если сильный ветер, ты его слышишь, когда он уже у тебя над головой... Я шел в армию без розовых очков. Видел последствия ранений и понимаю все реалии войны. Здесь нет права на ошибку, нужно учиться на ошибках других. К работе нужно относиться ответственно, потому что от этого зависит не только твоя жизнь, но и жизнь твоих побратимов. Планирую подписать следующий контракт, заочно получить высшее образование и стать офицером", - резюмирует он.

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