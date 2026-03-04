22-річний марксмен 72-ї ОМБр Сава готується підписати другий контракт: Міг піти в рембат, але вибрав піхоту. ФОТО

22-річний марксмен 72-ї ОМБр із позивним Сава на позиціях з літа 2025 року. Рішення підписати річний "Контракт 18-24" ухвалив за півтори хвилини в рекрутинговому центрі, а тепер готується підписувати свій другий контракт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.

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Воїн свідомо пішов у піхоту

"За спеціальністю я електрозварник, міг піти в рембат, але вибрав піхоту. Армія, як казав мій дід, починається з піхоти. Моя найдовша ротація на позиції тривала 75 діб. З літа 2025-го я сумарно пробув на відпочинку лише 5 днів. Хтось казав, що після відпустки я не повернуся. А я, як бумеранг, куди не кинь - повертаюсь. Знаю, чому їду назад. Коли прибуду, мені скажуть: "Заходь на позицію, бо людині там треба вийти". І я це розумію. Коли заїжджаю на рубіж, на душі спокійно - це робота, яку треба виконувати. А от коли виїжджаю - уже трохи мандражить", - каже він.

Як розповів військовий, у його підрозділі все вирішується через комунікацію.

"Ти заходиш на позицію і в будь-якому випадку потрапляєш до командира, а він вже чітко пояснює задачу. На позиціях є старлінки, екофло, генератори, тобто зв’язатися з рідними можна. Якщо щось треба, пишеш старшині. Він усе збере. Про піхоту дбають", - додає Сава.

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Про СЗЧ

На його думку, кожен, хто йде в СЗЧ, збільшує навантаження на тих, хто лишається. Люди бояться, що вийдуть надовго. Але якщо хтось тікає - інші сидять ще довше.

"Коли знаєш свої права та обов’язки, можеш себе захистити. Перше, про що кожен військовослужбовець має дбати, - це про стан свого здоров'я та стан здоров'я своїх побратимів, і про будь-які зміни зі здоров'ям доповідати. На першій сторінці Статутів про це написано. Отак би кожен військовослужбовець просто для власного інтересу почитав", - продовжує він.

"Я ворога не боюсь, я дрона боюсь. Якщо сильний вітер, ти його чуєш, коли він уже в тебе над головою...Я йшов в армію без рожевих окулярів. Бачив наслідки поранень і розумію всі реалії війни. Тут немає права на помилку, потрібно вчитися на помилках інших. До роботи треба ставитися відповідально, бо від цього залежить не тільки твоє життя, а й життя твоїх побратимів. Планую підписати наступний контракт, заочно здобути вищу освіту і стати офіцером", - резюмує він.

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