Майор воинской части под подозрением из-за 11,6 миллиона гривен незаконных "боевых". ФОТО

Незаконные "боевые" и зарплата для несуществующих военнослужащих - майора воинской части подозревают в злоупотреблении и халатности на сумму более 11,6 миллиона гривен.

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, майору - начальнику финансово-экономической службы одной из воинских частей Запорожской области под процессуальным руководством Запорожской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и халатном отношении к военной службе, пишет Цензор.НЕТ.

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По версии следствия, с конца августа 2023 года по декабрь 2024 года майор умышленно способствовал незаконному начислению дополнительного денежного вознаграждения в размере 100 000 гривен за "выполнение боевых задач на первой линии обороны". Такие выплаты получали его подчиненные из финансово-экономической службы, хотя никаких боевых задач они не выполняли.

Несмотря на это, готовились документы, на основании которых командир части издавал приказы о начислении вознаграждений. В общей сложности 11 военнослужащих незаконно получили более 4,25 миллиона гривен.

Следствие также установило, что майор передал подчиненному свой логин и пароль от электронного кабинета. Благодаря доступу к системе "Зарплатный проект" подчиненный:

вносил в списки несуществующих военнослужащих;

менял реквизиты банковских карт, переадресовывая средства на собственные счета;

формировал электронные реестры для перечисления денег.

Эти действия нанесли воинской части ущерб на сумму более 7,35 миллиона гривен.

Суд избрал майору меру пресечения в виде личного обязательства, однако прокуратура уже подала апелляцию.

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