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Майор воинской части под подозрением из-за 11,6 миллиона гривен незаконных "боевых". ФОТО

Незаконные "боевые" и зарплата для несуществующих военнослужащих - майора воинской части подозревают в злоупотреблении и халатности на сумму более 11,6 миллиона гривен.

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, майору - начальнику финансово-экономической службы одной из воинских частей Запорожской области под процессуальным руководством Запорожской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и халатном отношении к военной службе, пишет Цензор.НЕТ.

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Подробности

По версии следствия, с конца августа 2023 года по декабрь 2024 года майор умышленно способствовал незаконному начислению дополнительного денежного вознаграждения в размере 100 000 гривен за "выполнение боевых задач на первой линии обороны". Такие выплаты получали его подчиненные из финансово-экономической службы, хотя никаких боевых задач они не выполняли.

Несмотря на это, готовились документы, на основании которых командир части издавал приказы о начислении вознаграждений. В общей сложности 11 военнослужащих незаконно получили более 4,25 миллиона гривен.

Следствие также установило, что майор передал подчиненному свой логин и пароль от электронного кабинета. Благодаря доступу к системе "Зарплатный проект" подчиненный:

  • вносил в списки несуществующих военнослужащих;
  • менял реквизиты банковских карт, переадресовывая средства на собственные счета;
  • формировал электронные реестры для перечисления денег.

Эти действия нанесли воинской части ущерб на сумму более 7,35 миллиона гривен.

Суд избрал майору меру пресечения в виде личного обязательства, однако прокуратура уже подала апелляцию.

майор

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Автор: 

Запорожская область (4437) ВСУ (7796) Офис Генпрокурора (3140)
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Топ комментарии
+4
А шо робить.
Треба і донатити і майорів ловить,
інакше кацапське ярмо навіки
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04.03.2026 12:38 Ответить
+3
А вы тут на дроны\машины\прицелы донатьте...
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04.03.2026 12:31 Ответить
+3
А командира притягли?? Чи тільки майора - бухгалтера,як завжди? Хоча тут Міністр золотояйцевий досі десь "воює", а славетне НАБУ йому підносить ...яйця на поворотах
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04.03.2026 12:55 Ответить
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А вы тут на дроны\машины\прицелы донатьте...
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04.03.2026 12:31 Ответить
А шо робить.
Треба і донатити і майорів ловить,
інакше кацапське ярмо навіки
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04.03.2026 12:38 Ответить
Зелена влада це зараз кацапське ярмо на шиї України ти не знав?
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04.03.2026 12:43 Ответить
Не "ловить" а вешать\стрелять на месте.
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04.03.2026 12:56 Ответить
Командир і не в курсі і не в долі....
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04.03.2026 12:36 Ответить
Я к таким новостям отношусь двояко. Вы думаете что все лабы, где части вынужденны своими силами химичить дроны или боеприпасы, закупая компоненты без финансов от государства, финансируются чистым воздухом? Вот так и финансируются, с подобных боевых.
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04.03.2026 12:37 Ответить
А ще квартири, автомобілі, маєтки, бізнеси і інше. Це для повноти картини. І безпілотники якось на цьому фоні *********. Ха ха ха.
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04.03.2026 16:30 Ответить
Оце командір. Справжній батяня-комбат
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04.03.2026 12:41 Ответить
Командир части все документы подписывает и приказы только он отдает по части! Кто командир? нашли крайнего!
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04.03.2026 12:44 Ответить
А командира притягли?? Чи тільки майора - бухгалтера,як завжди? Хоча тут Міністр золотояйцевий досі десь "воює", а славетне НАБУ йому підносить ...яйця на поворотах
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04.03.2026 12:55 Ответить
Ну, шо? Дружньо задонатимо, браття?
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04.03.2026 13:17 Ответить
майор - майже пів ляма долярів...
хенерал - ...
верховний - ...
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04.03.2026 14:48 Ответить
шо за нация, все воруют как только дорвутся до власти
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04.03.2026 17:25 Ответить
 
 