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Новини Фото Корупція в Міноборони
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Майор військової частини під підозрою через 11,6 мільйона гривень незаконних "бойових". ФОТО

Незаконні "бойові" та зарплата для неіснуючих військовослужбовців - майора військової частини підозрюють у зловживанні та недбалості на понад 11,6 мільйона гривень.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, майору - начальнику фінансово-економічної служби однієї з військових частин Запорізької області за процесуального керівництва Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та недбалому ставленні до військової служби, пише Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За версією слідства, з кінця серпня 2023 року до грудня 2024 року майор умисно сприяв незаконному нарахуванню додаткової грошової винагороди у розмірі 100 000 гривень за "виконання бойових завдань на першій лінії оборони". Такі виплати отримували його підлеглі з фінансово-економічної служби, хоча жодних бойових завдань вони не виконували.

Попри це, готувалися документи, на підставі яких командир частини видавав накази про нарахування винагород. Загалом 11 військовослужбовців незаконно отримали понад 4,25 мільйона гривень.

Слідство також установило, що майор передав підлеглому свій логін і пароль від електронного кабінету. Завдяки доступу до системи "Зарплатний проєкт" підлеглий:

  • вносив до списків неіснуючих військовослужбовців;
  • змінював реквізити банківських карток, переадресовуючи кошти на власні рахунки;
  • формував електронні реєстри для перерахування грошей.

Ці дії спричинили військовій частині збитки на понад 7,35 мільйона гривень.

Суд обрав майору запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, однак прокуратура вже подала апеляцію.

майор

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Автор: 

Запорізька область (4959) ЗСУ (8799) Офіс Генпрокурора (3916)
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Топ коментарі
+4
А шо робить.
Треба і донатити і майорів ловить,
інакше кацапське ярмо навіки
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04.03.2026 12:38 Відповісти
+3
А вы тут на дроны\машины\прицелы донатьте...
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04.03.2026 12:31 Відповісти
+3
А командира притягли?? Чи тільки майора - бухгалтера,як завжди? Хоча тут Міністр золотояйцевий досі десь "воює", а славетне НАБУ йому підносить ...яйця на поворотах
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04.03.2026 12:55 Відповісти
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А вы тут на дроны\машины\прицелы донатьте...
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04.03.2026 12:31 Відповісти
А шо робить.
Треба і донатити і майорів ловить,
інакше кацапське ярмо навіки
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04.03.2026 12:38 Відповісти
Зелена влада це зараз кацапське ярмо на шиї України ти не знав?
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04.03.2026 12:43 Відповісти
Не "ловить" а вешать\стрелять на месте.
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04.03.2026 12:56 Відповісти
Командир і не в курсі і не в долі....
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04.03.2026 12:36 Відповісти
Я к таким новостям отношусь двояко. Вы думаете что все лабы, где части вынужденны своими силами химичить дроны или боеприпасы, закупая компоненты без финансов от государства, финансируются чистым воздухом? Вот так и финансируются, с подобных боевых.
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04.03.2026 12:37 Відповісти
А ще квартири, автомобілі, маєтки, бізнеси і інше. Це для повноти картини. І безпілотники якось на цьому фоні *********. Ха ха ха.
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04.03.2026 16:30 Відповісти
Оце командір. Справжній батяня-комбат
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04.03.2026 12:41 Відповісти
Командир части все документы подписывает и приказы только он отдает по части! Кто командир? нашли крайнего!
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04.03.2026 12:44 Відповісти
А командира притягли?? Чи тільки майора - бухгалтера,як завжди? Хоча тут Міністр золотояйцевий досі десь "воює", а славетне НАБУ йому підносить ...яйця на поворотах
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04.03.2026 12:55 Відповісти
Ну, шо? Дружньо задонатимо, браття?
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04.03.2026 13:17 Відповісти
майор - майже пів ляма долярів...
хенерал - ...
верховний - ...
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04.03.2026 14:48 Відповісти
шо за нация, все воруют как только дорвутся до власти
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04.03.2026 17:25 Відповісти
 
 