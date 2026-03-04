Майор військової частини під підозрою через 11,6 мільйона гривень незаконних "бойових". ФОТО

Незаконні "бойові" та зарплата для неіснуючих військовослужбовців - майора військової частини підозрюють у зловживанні та недбалості на понад 11,6 мільйона гривень.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, майору - начальнику фінансово-економічної служби однієї з військових частин Запорізької області за процесуального керівництва Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та недбалому ставленні до військової служби, пише Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За версією слідства, з кінця серпня 2023 року до грудня 2024 року майор умисно сприяв незаконному нарахуванню додаткової грошової винагороди у розмірі 100 000 гривень за "виконання бойових завдань на першій лінії оборони". Такі виплати отримували його підлеглі з фінансово-економічної служби, хоча жодних бойових завдань вони не виконували.

Попри це, готувалися документи, на підставі яких командир частини видавав накази про нарахування винагород. Загалом 11 військовослужбовців незаконно отримали понад 4,25 мільйона гривень.

Слідство також установило, що майор передав підлеглому свій логін і пароль від електронного кабінету. Завдяки доступу до системи "Зарплатний проєкт" підлеглий:

вносив до списків неіснуючих військовослужбовців;

змінював реквізити банківських карток, переадресовуючи кошти на власні рахунки;

формував електронні реєстри для перерахування грошей.

Ці дії спричинили військовій частині збитки на понад 7,35 мільйона гривень.

Суд обрав майору запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, однак прокуратура вже подала апеляцію.

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