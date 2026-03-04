Зеленский наградил государственными наградами волонтеров, деятелей культуры и журналистов: среди них Стерненко. ФОТОРЕПОРТАЖ
Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды и знаки отличия "Золотое сердце" украинским волонтерам, врачам, педагогам, ученым, деятелям культуры, спортсменам и журналистам.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Решение о наградах
"Защита Украины и уважение к Украине требуют ежедневной нашей силы, ежедневной активности, ежедневной смелости украинцев. И каждое дело важно, каждая помощь важна, каждый человек важен, а всем нам вместе важна Украина. Украина, которую никто, кроме нас, украинцев, нам не построит, не подарит и не защитит", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, государственными наградами отмечены волонтеры, врачи, педагоги, ученые, деятели культуры, спортсмены и журналисты – именно такие люди, которые действительно неравнодушны, которые "максимально активны и от которых зависит, что будет с Украиной, с нашей независимостью, с нашей способностью быть самостоятельным и сильным государством".
"В интересах всего нашего народа, всех украинцев и Украины, чтобы вы и все другие наши люди, которые защищают Украину, которые служат Украине, которые распространяют и укрепляют украинскую армию, украинское общество, украинскую культуру, – чтобы все наши люди не пасовали перед усталостью и чтобы были результативными и позволяли Украине стать еще более собой – сильным европейским государством, без которого Европу не представить", - добавил президент.
Кто получил?
В частности, президент Украины вручил государственные награды:
- волонтеру, активисту и советнику министра обороны Сергею Стерненко;
- певцу и волонтеру Рамилю Насирову;
- волонтеру и комику Василию Байдаку;
- певице Ирине Федишин;
- актрисе театра и кино Анастасии Пустовит;
- журналисту и редактору японоязычной версии новостей агентства "Укринформ" Такаши Хирано, который получил орден "За заслуги" III степени.
- другим волонтерам, врачам, деятелям культуры, спортсменам и журналистам.
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Порошенко не звітує, на скільки допомогли ЗСУ підприємство Рошен, банк МІБ та інші афільовані з ним структури.
Нарешті після тяжкої зими настала весна. А з нею - і нові виклики, нові запити від військових на техніку та озброєння.
Ми у нашому волонтерському хабі (на фото). Cаме тут ми збирали допомогу для киян, які потерпали від холоду. А паралельно - великі вантажі техніки для фронту. Наш офіс був центром допомоги не лише цієї зими, а й усі роки ще до початку повномасштабного вторгнення.
У 2018 році ми створили відкритий простір, де ухвалювали ефективні рішення щодо розбудови держави та євроінтеграційного руху нашої держави. Коли стався Covid, у цих стінах сотні волонтерів пакували продуктові набори для українців. Звідси ми передавали апарати штучної вентиляції легень до лікарень та захист для лікарів. Тоді здавалося, що це були наші найбільші проблеми.
24 лютого 2022 року саме до нашого офісу почали сходитися сотні добровольців з усього міста, отримувати зброю та набої. Тоді ми вирішили сформувати 206 батальйон територіальної оборони, з якого вийшли чотири комбриги, десятки комбатів та сотні героїв.
Відтоді всі чотири роки повномасштабного вторгнення офіс «Європейської Солідарності» є одним із найбільших волонтерських хабів. Відкритий для військових та волонтерів, де збирають та відправляють на передову сотні одиниць техніки.
Загальна кількість допомоги станом на 1 березня, яка була здійснена з цього офісу, становить 7 мільярдів 760 мільйонів гривень.
Сьогодні з цих стін ми передаємо допомоги на 21'000'000грн. У 2022 році військові називали колеса скарбом. Бо так і є: коліс катастрофічно не вистачає, а ми «перевзуваємо» цілі підрозділи із зимової гуми на літню і навпаки. Цього разу це десантно-штурмові, артилерійські, механізовані та аеромобільні бригади, підрозділ ССО та батальйон БПЛА. За весь час у військо наша команда передала шин на 500 000 000 грн.
Разом із шинами передаємо і два шиномонтажні комплекси, які працюють за технологією Run-flat, що дозволяє рух після проколу чи втрати тиску.
Уявіть-но, якби проти нас була здійснена рейдерська атака, то десятки підрозділів залишися б без допомоги. Дякую цим хлопцям і дівчатам, що ми ці 12 роки підтримуємо одне одного і не скоримося ні зовнішнім вошам, ні місцевим гнидам.
Робимо все можливе, щоб допомогти здолати ворога.
Слава Україні!
https://prm.ua/news/ Новини 03 липня 2020
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ЗІ: я також лажонувся вище, коли прошляпив дати ссиль на цитату (власне, сам пост) Порошенка. Але мені пофартило більше . Мене зрозуміли....
Той роман - юдьчин фаловер, але проти Зелі. а Николай - т.зв. "порохобот".
https://www.youtube.com/watch?v=Wuev1Y3DDmQ&t=49s
І єдиним, реал.но єдиним справжнім волонтером в буквальному сенсі цього слова, є Порошенко, бо він витрачає власні кошти на допомогу армії, на відміну від всіх інших, хто добряче фінансово піднявся на «волонтерстві» і набив кубишку нетільки валютою але і кріптою, власним бізнесом і обслугою який платить чималі зарплати з коштів ЯКІ ДОНАТИТЬ НАРОД на АРМІЮ, а не на штат фонду.
Я хочу сказати, що ЗОЛОТЕ СЕРЦЕ У НАРОДУ, ВІН СПРАВЖНІЙ ВОЛОНТЕР БО ВИТРАЧАЄ ВЛАСНІ КОШТИ ЗАРОБЛЕНІ ВАЖКОЮ ПРАЦЕЮ,ВІДРИВАЮЧІ ВІД.БЮДЖЕТУ СВОЇХ СІМЕЙ!
Це для всіх нагородженних нагадаю хто такий волонтер :«Волонтер - це фізична особа, яка добровільно, безоплатно та вмотивовано надає допомогу людям або організаціям, займається суспільно корисною діяльністю. Це не робота, а покликання, спрямоване на підтримку армії, переселенців, вразливих верств населення, тварин або довкілля. »
За усі роки війни Ірина віддає майже все з міжнародної концертної діяльності і в Україні на потреби Українським Воїнам.
Вже передала військовим дуже багато автомобілів, дронів та багато чого іншого.
Ніхто інший із Українського шоу-бізнесу так щедро не допомагає Українським Воїнам - як Іра Федишин.
Велика подяка Ірині за допомогу нашим військовим.
Слава ЗСУ! Слава Україні!