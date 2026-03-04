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Зеленский наградил государственными наградами волонтеров, деятелей культуры и журналистов: среди них Стерненко. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды и знаки отличия "Золотое сердце" украинским волонтерам, врачам, педагогам, ученым, деятелям культуры, спортсменам и журналистам.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

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Решение о наградах

"Защита Украины и уважение к Украине требуют ежедневной нашей силы, ежедневной активности, ежедневной смелости украинцев. И каждое дело важно, каждая помощь важна, каждый человек важен, а всем нам вместе важна Украина. Украина, которую никто, кроме нас, украинцев, нам не построит, не подарит и не защитит", - подчеркнул Зеленский. 

По его словам, государственными наградами отмечены волонтеры, врачи, педагоги, ученые, деятели культуры, спортсмены и журналисты – именно такие люди, которые действительно неравнодушны, которые "максимально активны и от которых зависит, что будет с Украиной, с нашей независимостью, с нашей способностью быть самостоятельным и сильным государством".

"В интересах всего нашего народа, всех украинцев и Украины, чтобы вы и все другие наши люди, которые защищают Украину, которые служат Украине, которые распространяют и укрепляют украинскую армию, украинское общество, украинскую культуру, – чтобы все наши люди не пасовали перед усталостью и чтобы были результативными и позволяли Украине стать еще более собой – сильным европейским государством, без которого Европу не представить", - добавил президент.

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Кто получил?

В частности, президент Украины вручил государственные награды:

  • волонтеру, активисту и советнику министра обороны Сергею Стерненко;
  • певцу и волонтеру Рамилю Насирову;
  • волонтеру и комику Василию Байдаку;
  • певице Ирине Федишин;
  • актрисе театра и кино Анастасии Пустовит;
  • журналисту и редактору японоязычной версии новостей агентства "Укринформ" Такаши Хирано, который получил орден "За заслуги" III степени.
  • другим волонтерам, врачам, деятелям культуры, спортсменам и журналистам.

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Зеленский вручил государственные награды волонтерам и актерам
Зеленский вручил государственные награды волонтерам и актерам
Зеленский вручил государственные награды волонтерам и актерам
Зеленский вручил государственные награды волонтерам и актерам
Зеленский вручил государственные награды волонтерам и актерам

Автор: 

журналистика (3318) Зеленский Владимир (24450) награда (1886) врачи (1492) волонтеры (2656) Стерненко Сергей (415)
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Топ комментарии
+40
Звісно, найпотужнішого волонтера для ЗСУ, а саме Порошенка, серед нагороджених нема.
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04.03.2026 18:14 Ответить
+28
Петро Порошенко:
Нарешті після тяжкої зими настала весна. А з нею - і нові виклики, нові запити від військових на техніку та озброєння.
Ми у нашому волонтерському хабі (на фото). Cаме тут ми збирали допомогу для киян, які потерпали від холоду. А паралельно - великі вантажі техніки для фронту. Наш офіс був центром допомоги не лише цієї зими, а й усі роки ще до початку повномасштабного вторгнення.
У 2018 році ми створили відкритий простір, де ухвалювали ефективні рішення щодо розбудови держави та євроінтеграційного руху нашої держави. Коли стався Covid, у цих стінах сотні волонтерів пакували продуктові набори для українців. Звідси ми передавали апарати штучної вентиляції легень до лікарень та захист для лікарів. Тоді здавалося, що це були наші найбільші проблеми.
24 лютого 2022 року саме до нашого офісу почали сходитися сотні добровольців з усього міста, отримувати зброю та набої. Тоді ми вирішили сформувати 206 батальйон територіальної оборони, з якого вийшли чотири комбриги, десятки комбатів та сотні героїв.
Відтоді всі чотири роки повномасштабного вторгнення офіс «Європейської Солідарності» є одним із найбільших волонтерських хабів. Відкритий для військових та волонтерів, де збирають та відправляють на передову сотні одиниць техніки.
Загальна кількість допомоги станом на 1 березня, яка була здійснена з цього офісу, становить 7 мільярдів 760 мільйонів гривень.
Сьогодні з цих стін ми передаємо допомоги на 21'000'000грн. У 2022 році військові називали колеса скарбом. Бо так і є: коліс катастрофічно не вистачає, а ми «перевзуваємо» цілі підрозділи із зимової гуми на літню і навпаки. Цього разу це десантно-штурмові, артилерійські, механізовані та аеромобільні бригади, підрозділ ССО та батальйон БПЛА. За весь час у військо наша команда передала шин на 500 000 000 грн.
Разом із шинами передаємо і два шиномонтажні комплекси, які працюють за технологією Run-flat, що дозволяє рух після проколу чи втрати тиску.
Уявіть-но, якби проти нас була здійснена рейдерська атака, то десятки підрозділів залишися б без допомоги. Дякую цим хлопцям і дівчатам, що ми ці 12 роки підтримуємо одне одного і не скоримося ні зовнішнім вошам, ні місцевим гнидам.
Робимо все можливе, щоб допомогти здолати ворога.
Слава Україні!





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04.03.2026 18:21 Ответить
+20
Притула, де Притула? Чи він ще не повернувся із супутника після вдалого ТО по наведенню.
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04.03.2026 18:25 Ответить
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Звісно, найпотужнішого волонтера для ЗСУ, а саме Порошенка, серед нагороджених нема.
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04.03.2026 18:14 Ответить
Бубочка знає, що усі рахунки Пороха вже рік як заморожені. Тому він не розуміє, на які шиши той волонтерить.
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04.03.2026 18:20 Ответить
Навіть потужніший, ніж Ахмєтов? 23 лют. 2026 р. - SCM Ахметова за чотири роки війни направили на допомогу Україні 13,5 млрд грн.
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04.03.2026 18:32 Ответить
Не рівняй підприємство SCM, нехай воно і належить Ахметову, з приватним фондом сім'ї Порошенка.
Порошенко не звітує, на скільки допомогли ЗСУ підприємство Рошен, банк МІБ та інші афільовані з ним структури.
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04.03.2026 18:36 Ответить
Жо речі, допомога іншого підприємства Ахметова, а саме Метінвест, йде окремим рядком від SCM Там також великі цифри.
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04.03.2026 18:38 Ответить
🤮🤮🤮🤮🤮
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04.03.2026 18:17 Ответить
Петро Порошенко:
Нарешті після тяжкої зими настала весна. А з нею - і нові виклики, нові запити від військових на техніку та озброєння.
Ми у нашому волонтерському хабі (на фото). Cаме тут ми збирали допомогу для киян, які потерпали від холоду. А паралельно - великі вантажі техніки для фронту. Наш офіс був центром допомоги не лише цієї зими, а й усі роки ще до початку повномасштабного вторгнення.
У 2018 році ми створили відкритий простір, де ухвалювали ефективні рішення щодо розбудови держави та євроінтеграційного руху нашої держави. Коли стався Covid, у цих стінах сотні волонтерів пакували продуктові набори для українців. Звідси ми передавали апарати штучної вентиляції легень до лікарень та захист для лікарів. Тоді здавалося, що це були наші найбільші проблеми.
24 лютого 2022 року саме до нашого офісу почали сходитися сотні добровольців з усього міста, отримувати зброю та набої. Тоді ми вирішили сформувати 206 батальйон територіальної оборони, з якого вийшли чотири комбриги, десятки комбатів та сотні героїв.
Відтоді всі чотири роки повномасштабного вторгнення офіс «Європейської Солідарності» є одним із найбільших волонтерських хабів. Відкритий для військових та волонтерів, де збирають та відправляють на передову сотні одиниць техніки.
Загальна кількість допомоги станом на 1 березня, яка була здійснена з цього офісу, становить 7 мільярдів 760 мільйонів гривень.
Сьогодні з цих стін ми передаємо допомоги на 21'000'000грн. У 2022 році військові називали колеса скарбом. Бо так і є: коліс катастрофічно не вистачає, а ми «перевзуваємо» цілі підрозділи із зимової гуми на літню і навпаки. Цього разу це десантно-штурмові, артилерійські, механізовані та аеромобільні бригади, підрозділ ССО та батальйон БПЛА. За весь час у військо наша команда передала шин на 500 000 000 грн.
Разом із шинами передаємо і два шиномонтажні комплекси, які працюють за технологією Run-flat, що дозволяє рух після проколу чи втрати тиску.
Уявіть-но, якби проти нас була здійснена рейдерська атака, то десятки підрозділів залишися б без допомоги. Дякую цим хлопцям і дівчатам, що ми ці 12 роки підтримуємо одне одного і не скоримося ні зовнішнім вошам, ні місцевим гнидам.
Робимо все можливе, щоб допомогти здолати ворога.
Слава Україні!





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04.03.2026 18:21 Ответить
а юзик? а скумбрія? а абдристович? а єрмак?
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04.03.2026 18:25 Ответить
Притула, де Притула? Чи він ще не повернувся із супутника після вдалого ТО по наведенню.
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04.03.2026 18:25 Ответить
Фас.
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04.03.2026 18:28 Ответить
Ще один «Притула»- потім очолить партію! А зараз просто лиже «найвеличнішому»…🤮
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04.03.2026 18:29 Ответить
Саме смішне що зєлєпукін в 19-20 роках хотів його посадити за самооборону!!! А сьогодні " друзі "!!!
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04.03.2026 20:28 Ответить
Так його тоді і купили! Єрмак запропонував те, від чого він не відмовився..
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04.03.2026 20:48 Ответить
Гарненько вони стерненка взяли за яйця...сказали або сядеш, або руку в сраку...а там навіть і компромат не потрібний з ЛГБТ-вечорниць непотрібний був (як на більшість зеленої наволочі)...карна справа за вбивство при перевищенні самооборони
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04.03.2026 18:38 Ответить
ще одна свинособака..
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04.03.2026 18:47 Ответить
НИКОЛАЙ.)))... заткнувся б вже... Чи зелені так взяли за яйця..що мозок весь витік? Поціновувач зеленої падалі?
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04.03.2026 18:56 Ответить
Стерненко: Зеленський - це диктатор-початківець, який закінчить гірше, ніж Янукович

https://prm.ua/news/ Новини 03 липня 2020
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://prm.ua/sternenko-zelenskiy-tse-diktator-pochatkivets-yakiy-zakinchit-girshe-nizh-yanukovich/ https://twitter.com/intent/tweet?text=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%3A%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%94%20%D1%86%D0%B5%20%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%2C%20%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B3%D1%96%D1%80%D1%88%D0%B5%2C%20%D0%BD%D1%96%D0%B6%20%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&url=https://prm.ua/sternenko-zelenskiy-tse-diktator-pochatkivets-yakiy-zakinchit-girshe-nizh-yanukovich/&via=prm_ua https://t.me/share/url?url=https://prm.ua/sternenko-zelenskiy-tse-diktator-pochatkivets-yakiy-zakinchit-girshe-nizh-yanukovich/&text=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%3A%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%94%20%D1%86%D0%B5%20%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%2C%20%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B3%D1%96%D1%80%D1%88%D0%B5%2C%20%D0%BD%D1%96%D0%B6%20%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 viber://forward?text=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%3A%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%94%20%D1%86%D0%B5%20%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%2C%20%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B3%D1%96%D1%80%D1%88%D0%B5%2C%20%D0%BD%D1%96%D0%B6%20%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20https://prm.ua/sternenko-zelenskiy-tse-diktator-pochatkivets-yakiy-zakinchit-girshe-nizh-yanukovich/

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04.03.2026 18:55 Ответить
головне вчасно перефарбуватись і підлизати дупу Оманській Гниді
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04.03.2026 18:57 Ответить
Все-одно: потрібно виділяти цитати, давати ссилі на них. Без них - тебе самого посилають.... Мовляв, це ти сказав... Ну, не зрозуміли колеги-юзери....
ЗІ: я також лажонувся вище, коли прошляпив дати ссиль на цитату (власне, сам пост) Порошенка. Але мені пофартило більше . Мене зрозуміли....
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04.03.2026 19:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Wuev1Y3DDmQ&t=49s
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04.03.2026 19:04 Ответить
виділяти для 73% зебілів з ОПи нема сенсу - там пороблено .. і методичка
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04.03.2026 19:06 Ответить
Ні.
Той роман - юдьчин фаловер, але проти Зелі. а Николай - т.зв. "порохобот".
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04.03.2026 19:13 Ответить
стерненко про Зеленського - Гарант злочинності!

https://www.youtube.com/watch?v=Wuev1Y3DDmQ&t=49s
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04.03.2026 19:02 Ответить
Взагалі то мені це неподобається. Виглядає стрьомно.
І єдиним, реал.но єдиним справжнім волонтером в буквальному сенсі цього слова, є Порошенко, бо він витрачає власні кошти на допомогу армії, на відміну від всіх інших, хто добряче фінансово піднявся на «волонтерстві» і набив кубишку нетільки валютою але і кріптою, власним бізнесом і обслугою який платить чималі зарплати з коштів ЯКІ ДОНАТИТЬ НАРОД на АРМІЮ, а не на штат фонду.
Я хочу сказати, що ЗОЛОТЕ СЕРЦЕ У НАРОДУ, ВІН СПРАВЖНІЙ ВОЛОНТЕР БО ВИТРАЧАЄ ВЛАСНІ КОШТИ ЗАРОБЛЕНІ ВАЖКОЮ ПРАЦЕЮ,ВІДРИВАЮЧІ ВІД.БЮДЖЕТУ СВОЇХ СІМЕЙ!
Це для всіх нагородженних нагадаю хто такий волонтер :«Волонтер - це фізична особа, яка добровільно, безоплатно та вмотивовано надає допомогу людям або організаціям, займається суспільно корисною діяльністю. Це не робота, а покликання, спрямоване на підтримку армії, переселенців, вразливих верств населення, тварин або довкілля. »
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04.03.2026 19:01 Ответить
Порошенка теж нагородив? Пр яких критеріях відбирали кандидатів? Якщо Пороха серед нагороджених нема, значить критерій один: хто краще вилизує зелену сраку.
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04.03.2026 19:11 Ответить
"Нагородив", - віджимає офіс Європейської Солідарності.
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04.03.2026 19:40 Ответить
Отож! Яке ж воно дрібʼязкове, мстиве ЧМО.
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04.03.2026 20:18 Ответить
А Петю слабо? Ничтожество крысинное.
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04.03.2026 19:41 Ответить
Так і знав що ОПешна квочка ))
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04.03.2026 19:59 Ответить
На грошах людей стерненко карьєру собі робе, з лідера зборів зробили з нього військового фахівця, далеко піде сіьрьожа, як і притула.
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04.03.2026 21:00 Ответить
Дивно коли прорашиські боти і корисні ідіоти чомусь накинулись на волонтерів які допомагають ЗСУ, оскільки держава не спроможня забеспечити автомобілями чи дронами. Тому якщо ти критикуєш Стерненка чи інших волантерів задай собі питаня ,а що ти зробив для допомоги ЗСУ ?
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04.03.2026 21:30 Ответить
Просто люто плюсую !!!
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05.03.2026 07:59 Ответить
Стерненко за липовий замах теж отримав нагороду?
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05.03.2026 14:09 Ответить
Іра Федишин заслужила на велику подяку і звичайно на державну нагороду як ніхто інший з переліку.
За усі роки війни Ірина віддає майже все з міжнародної концертної діяльності і в Україні на потреби Українським Воїнам.
Вже передала військовим дуже багато автомобілів, дронів та багато чого іншого.
Ніхто інший із Українського шоу-бізнесу так щедро не допомагає Українським Воїнам - як Іра Федишин.
Велика подяка Ірині за допомогу нашим військовим.
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04.03.2026 23:01 Ответить
Не забуваймо, шо буратінка таки ше не відмовився від другого терміну, а його 111-та ст. майорить перед очима. Тож воно намагається рейтинг підтримувати на подібних акціях нагородження. А хто кому "стерненко" чи "притула", побачимо опісля нашої Перемоги.
Слава ЗСУ! Слава Україні!
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05.03.2026 08:18 Ответить
 
 