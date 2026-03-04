Зеленский наградил государственными наградами волонтеров, деятелей культуры и журналистов: среди них Стерненко. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды и знаки отличия "Золотое сердце" украинским волонтерам, врачам, педагогам, ученым, деятелям культуры, спортсменам и журналистам.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

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Решение о наградах

"Защита Украины и уважение к Украине требуют ежедневной нашей силы, ежедневной активности, ежедневной смелости украинцев. И каждое дело важно, каждая помощь важна, каждый человек важен, а всем нам вместе важна Украина. Украина, которую никто, кроме нас, украинцев, нам не построит, не подарит и не защитит", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, государственными наградами отмечены волонтеры, врачи, педагоги, ученые, деятели культуры, спортсмены и журналисты – именно такие люди, которые действительно неравнодушны, которые "максимально активны и от которых зависит, что будет с Украиной, с нашей независимостью, с нашей способностью быть самостоятельным и сильным государством".

"В интересах всего нашего народа, всех украинцев и Украины, чтобы вы и все другие наши люди, которые защищают Украину, которые служат Украине, которые распространяют и укрепляют украинскую армию, украинское общество, украинскую культуру, – чтобы все наши люди не пасовали перед усталостью и чтобы были результативными и позволяли Украине стать еще более собой – сильным европейским государством, без которого Европу не представить", - добавил президент.

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Кто получил?

В частности, президент Украины вручил государственные награды:

волонтеру, активисту и советнику министра обороны Сергею Стерненко;

певцу и волонтеру Рамилю Насирову;

волонтеру и комику Василию Байдаку;

певице Ирине Федишин;

актрисе театра и кино Анастасии Пустовит;

журналисту и редактору японоязычной версии новостей агентства "Укринформ" Такаши Хирано, который получил орден "За заслуги" III степени.

другим волонтерам, врачам, деятелям культуры, спортсменам и журналистам.

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