Зеленський відзначив державними нагородами волонтерів, діячів культури та журналістів: серед них Стерненко. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди та відзнаки "Золоте серце" українським волонтерам, лікарям, освітянам, вченим, діячам культури, спортсменам та журналістам.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Рішення про нагороди

"Захист України та повага до України потребують щоденної нашої сили, щоденної активності, щоденної сміливості українців. І кожна справа важлива, кожна допомога важлива, кожна людина важлива, а всім нам разом важлива Україна. Україна, яку ніхто, крім нас, українців, нам не побудує, не подарує і не захистить", - наголосив Зеленський.

За його словами, державними нагородами відзначено волонтерів, лікарів, освітян, учених, діячів культури, спортсменів та журналістів –– саме таких людей, які справді небайдужі, які "максимально активні й від яких залежить, що буде з Україною, з нашою незалежністю, з нашою здатністю бути самостійною та сильною державою".

"В інтересах усього нашого народу, усіх українців і України, щоб ви й усі інші наші люди, які на захисті України, які на службі Україні, які поширюють і посилюють українську армію, українське суспільство, українську культуру, – щоб усі наші люди не пасували перед втомою і щоб були результативними та дозволяли Україні стати ще більш собою – сильною європейською державою, без якої Європу не уявити", - додав президент.

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Хто отримав?

Так, президент України вручив державні нагороди:

волонтеру, активісту та раднику міністра оборони Сергію Стерненку;

співаку та волонтеру Рамілю Насірову;

волонтеру та коміку Василю Байдаку;

співачці Ірині Федишин;

акторці театру та кіно Анастасії Пустовіт;

журналісту і редактору японськомовної версії новин агенції "Укрінформ" Такаші Хірано, який отримав орден "За заслуги" ІІІ ступеня.

іншим волонтерам, лікарям, діячам культури, спортсменам і журналістам.

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