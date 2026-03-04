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Зеленський відзначив державними нагородами волонтерів, діячів культури та журналістів: серед них Стерненко. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди та відзнаки "Золоте серце" українським волонтерам, лікарям, освітянам, вченим, діячам культури, спортсменам та журналістам.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Рішення про нагороди

"Захист України та повага до України потребують щоденної нашої сили, щоденної активності, щоденної сміливості українців. І кожна справа важлива, кожна допомога важлива, кожна людина важлива, а всім нам разом важлива Україна. Україна, яку ніхто, крім нас, українців, нам не побудує, не подарує і не захистить", - наголосив Зеленський. 

За його словами, державними нагородами відзначено волонтерів, лікарів, освітян, учених, діячів культури, спортсменів та журналістів –– саме таких людей, які справді небайдужі, які "максимально активні й від яких залежить, що буде з Україною, з нашою незалежністю, з нашою здатністю бути самостійною та сильною державою".

"В інтересах усього нашого народу, усіх українців і України, щоб ви й усі інші наші люди, які на захисті України, які на службі Україні, які поширюють і посилюють українську армію, українське суспільство, українську культуру, – щоб усі наші люди не пасували перед втомою і щоб були результативними та дозволяли Україні стати ще більш собою – сильною європейською державою, без якої Європу не уявити", - додав президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський нагородив 45 волонтерів відзнакою "Золоте серце": серед них – Павло Матвієць (посмертно) та Стерненко

Хто отримав?

Так, президент України вручив державні нагороди:

  • волонтеру, активісту та раднику міністра оборони Сергію Стерненку;
  • співаку та волонтеру Рамілю Насірову;
  • волонтеру та коміку Василю Байдаку;
  • співачці Ірині Федишин;
  • акторці театру та кіно Анастасії Пустовіт;
  • журналісту і редактору японськомовної версії новин агенції "Укрінформ" Такаші Хірано, який отримав орден "За заслуги" ІІІ ступеня.
  • іншим волонтерам, лікарям, діячам культури, спортсменам і журналістам.

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Зеленський вручив державні нагороди волонтерам та акторам
Зеленський вручив державні нагороди волонтерам та акторам
Зеленський вручив державні нагороди волонтерам та акторам
Зеленський вручив державні нагороди волонтерам та акторам
Зеленський вручив державні нагороди волонтерам та акторам

Автор: 

журналістика (1816) Зеленський Володимир (27976) нагорода (1367) лікарі (1285) волонтери (1393) Стерненко Сергій (405)
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Топ коментарі
+40
Звісно, найпотужнішого волонтера для ЗСУ, а саме Порошенка, серед нагороджених нема.
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04.03.2026 18:14 Відповісти
+28
Петро Порошенко:
Нарешті після тяжкої зими настала весна. А з нею - і нові виклики, нові запити від військових на техніку та озброєння.
Ми у нашому волонтерському хабі (на фото). Cаме тут ми збирали допомогу для киян, які потерпали від холоду. А паралельно - великі вантажі техніки для фронту. Наш офіс був центром допомоги не лише цієї зими, а й усі роки ще до початку повномасштабного вторгнення.
У 2018 році ми створили відкритий простір, де ухвалювали ефективні рішення щодо розбудови держави та євроінтеграційного руху нашої держави. Коли стався Covid, у цих стінах сотні волонтерів пакували продуктові набори для українців. Звідси ми передавали апарати штучної вентиляції легень до лікарень та захист для лікарів. Тоді здавалося, що це були наші найбільші проблеми.
24 лютого 2022 року саме до нашого офісу почали сходитися сотні добровольців з усього міста, отримувати зброю та набої. Тоді ми вирішили сформувати 206 батальйон територіальної оборони, з якого вийшли чотири комбриги, десятки комбатів та сотні героїв.
Відтоді всі чотири роки повномасштабного вторгнення офіс «Європейської Солідарності» є одним із найбільших волонтерських хабів. Відкритий для військових та волонтерів, де збирають та відправляють на передову сотні одиниць техніки.
Загальна кількість допомоги станом на 1 березня, яка була здійснена з цього офісу, становить 7 мільярдів 760 мільйонів гривень.
Сьогодні з цих стін ми передаємо допомоги на 21'000'000грн. У 2022 році військові називали колеса скарбом. Бо так і є: коліс катастрофічно не вистачає, а ми «перевзуваємо» цілі підрозділи із зимової гуми на літню і навпаки. Цього разу це десантно-штурмові, артилерійські, механізовані та аеромобільні бригади, підрозділ ССО та батальйон БПЛА. За весь час у військо наша команда передала шин на 500 000 000 грн.
Разом із шинами передаємо і два шиномонтажні комплекси, які працюють за технологією Run-flat, що дозволяє рух після проколу чи втрати тиску.
Уявіть-но, якби проти нас була здійснена рейдерська атака, то десятки підрозділів залишися б без допомоги. Дякую цим хлопцям і дівчатам, що ми ці 12 роки підтримуємо одне одного і не скоримося ні зовнішнім вошам, ні місцевим гнидам.
Робимо все можливе, щоб допомогти здолати ворога.
Слава Україні!





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04.03.2026 18:21 Відповісти
+20
Притула, де Притула? Чи він ще не повернувся із супутника після вдалого ТО по наведенню.
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04.03.2026 18:25 Відповісти
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Звісно, найпотужнішого волонтера для ЗСУ, а саме Порошенка, серед нагороджених нема.
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04.03.2026 18:14 Відповісти
Бубочка знає, що усі рахунки Пороха вже рік як заморожені. Тому він не розуміє, на які шиши той волонтерить.
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04.03.2026 18:20 Відповісти
Навіть потужніший, ніж Ахмєтов? 23 лют. 2026 р. - SCM Ахметова за чотири роки війни направили на допомогу Україні 13,5 млрд грн.
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04.03.2026 18:32 Відповісти
Не рівняй підприємство SCM, нехай воно і належить Ахметову, з приватним фондом сім'ї Порошенка.
Порошенко не звітує, на скільки допомогли ЗСУ підприємство Рошен, банк МІБ та інші афільовані з ним структури.
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04.03.2026 18:36 Відповісти
Жо речі, допомога іншого підприємства Ахметова, а саме Метінвест, йде окремим рядком від SCM Там також великі цифри.
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04.03.2026 18:38 Відповісти
🤮🤮🤮🤮🤮
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04.03.2026 18:17 Відповісти
Петро Порошенко:
Нарешті після тяжкої зими настала весна. А з нею - і нові виклики, нові запити від військових на техніку та озброєння.
Ми у нашому волонтерському хабі (на фото). Cаме тут ми збирали допомогу для киян, які потерпали від холоду. А паралельно - великі вантажі техніки для фронту. Наш офіс був центром допомоги не лише цієї зими, а й усі роки ще до початку повномасштабного вторгнення.
У 2018 році ми створили відкритий простір, де ухвалювали ефективні рішення щодо розбудови держави та євроінтеграційного руху нашої держави. Коли стався Covid, у цих стінах сотні волонтерів пакували продуктові набори для українців. Звідси ми передавали апарати штучної вентиляції легень до лікарень та захист для лікарів. Тоді здавалося, що це були наші найбільші проблеми.
24 лютого 2022 року саме до нашого офісу почали сходитися сотні добровольців з усього міста, отримувати зброю та набої. Тоді ми вирішили сформувати 206 батальйон територіальної оборони, з якого вийшли чотири комбриги, десятки комбатів та сотні героїв.
Відтоді всі чотири роки повномасштабного вторгнення офіс «Європейської Солідарності» є одним із найбільших волонтерських хабів. Відкритий для військових та волонтерів, де збирають та відправляють на передову сотні одиниць техніки.
Загальна кількість допомоги станом на 1 березня, яка була здійснена з цього офісу, становить 7 мільярдів 760 мільйонів гривень.
Сьогодні з цих стін ми передаємо допомоги на 21'000'000грн. У 2022 році військові називали колеса скарбом. Бо так і є: коліс катастрофічно не вистачає, а ми «перевзуваємо» цілі підрозділи із зимової гуми на літню і навпаки. Цього разу це десантно-штурмові, артилерійські, механізовані та аеромобільні бригади, підрозділ ССО та батальйон БПЛА. За весь час у військо наша команда передала шин на 500 000 000 грн.
Разом із шинами передаємо і два шиномонтажні комплекси, які працюють за технологією Run-flat, що дозволяє рух після проколу чи втрати тиску.
Уявіть-но, якби проти нас була здійснена рейдерська атака, то десятки підрозділів залишися б без допомоги. Дякую цим хлопцям і дівчатам, що ми ці 12 роки підтримуємо одне одного і не скоримося ні зовнішнім вошам, ні місцевим гнидам.
Робимо все можливе, щоб допомогти здолати ворога.
Слава Україні!





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04.03.2026 18:21 Відповісти
а юзик? а скумбрія? а абдристович? а єрмак?
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04.03.2026 18:25 Відповісти
Притула, де Притула? Чи він ще не повернувся із супутника після вдалого ТО по наведенню.
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04.03.2026 18:25 Відповісти
Фас.
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04.03.2026 18:28 Відповісти
Ще один «Притула»- потім очолить партію! А зараз просто лиже «найвеличнішому»…🤮
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04.03.2026 18:29 Відповісти
Саме смішне що зєлєпукін в 19-20 роках хотів його посадити за самооборону!!! А сьогодні " друзі "!!!
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04.03.2026 20:28 Відповісти
Так його тоді і купили! Єрмак запропонував те, від чого він не відмовився..
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04.03.2026 20:48 Відповісти
Гарненько вони стерненка взяли за яйця...сказали або сядеш, або руку в сраку...а там навіть і компромат не потрібний з ЛГБТ-вечорниць непотрібний був (як на більшість зеленої наволочі)...карна справа за вбивство при перевищенні самооборони
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04.03.2026 18:38 Відповісти
ще одна свинособака..
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04.03.2026 18:47 Відповісти
НИКОЛАЙ.)))... заткнувся б вже... Чи зелені так взяли за яйця..що мозок весь витік? Поціновувач зеленої падалі?
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04.03.2026 18:56 Відповісти
Стерненко: Зеленський - це диктатор-початківець, який закінчить гірше, ніж Янукович

https://prm.ua/news/ Новини 03 липня 2020
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://prm.ua/sternenko-zelenskiy-tse-diktator-pochatkivets-yakiy-zakinchit-girshe-nizh-yanukovich/ https://twitter.com/intent/tweet?text=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%3A%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%94%20%D1%86%D0%B5%20%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%2C%20%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B3%D1%96%D1%80%D1%88%D0%B5%2C%20%D0%BD%D1%96%D0%B6%20%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&url=https://prm.ua/sternenko-zelenskiy-tse-diktator-pochatkivets-yakiy-zakinchit-girshe-nizh-yanukovich/&via=prm_ua https://t.me/share/url?url=https://prm.ua/sternenko-zelenskiy-tse-diktator-pochatkivets-yakiy-zakinchit-girshe-nizh-yanukovich/&text=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%3A%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%94%20%D1%86%D0%B5%20%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%2C%20%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B3%D1%96%D1%80%D1%88%D0%B5%2C%20%D0%BD%D1%96%D0%B6%20%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 viber://forward?text=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%3A%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%E2%80%94%20%D1%86%D0%B5%20%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%2C%20%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B3%D1%96%D1%80%D1%88%D0%B5%2C%20%D0%BD%D1%96%D0%B6%20%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20https://prm.ua/sternenko-zelenskiy-tse-diktator-pochatkivets-yakiy-zakinchit-girshe-nizh-yanukovich/

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04.03.2026 18:55 Відповісти
головне вчасно перефарбуватись і підлизати дупу Оманській Гниді
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04.03.2026 18:57 Відповісти
Все-одно: потрібно виділяти цитати, давати ссилі на них. Без них - тебе самого посилають.... Мовляв, це ти сказав... Ну, не зрозуміли колеги-юзери....
ЗІ: я також лажонувся вище, коли прошляпив дати ссиль на цитату (власне, сам пост) Порошенка. Але мені пофартило більше . Мене зрозуміли....
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04.03.2026 19:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Wuev1Y3DDmQ&t=49s
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04.03.2026 19:04 Відповісти
виділяти для 73% зебілів з ОПи нема сенсу - там пороблено .. і методичка
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04.03.2026 19:06 Відповісти
Ні.
Той роман - юдьчин фаловер, але проти Зелі. а Николай - т.зв. "порохобот".
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04.03.2026 19:13 Відповісти
стерненко про Зеленського - Гарант злочинності!

https://www.youtube.com/watch?v=Wuev1Y3DDmQ&t=49s
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04.03.2026 19:02 Відповісти
Взагалі то мені це неподобається. Виглядає стрьомно.
І єдиним, реал.но єдиним справжнім волонтером в буквальному сенсі цього слова, є Порошенко, бо він витрачає власні кошти на допомогу армії, на відміну від всіх інших, хто добряче фінансово піднявся на «волонтерстві» і набив кубишку нетільки валютою але і кріптою, власним бізнесом і обслугою який платить чималі зарплати з коштів ЯКІ ДОНАТИТЬ НАРОД на АРМІЮ, а не на штат фонду.
Я хочу сказати, що ЗОЛОТЕ СЕРЦЕ У НАРОДУ, ВІН СПРАВЖНІЙ ВОЛОНТЕР БО ВИТРАЧАЄ ВЛАСНІ КОШТИ ЗАРОБЛЕНІ ВАЖКОЮ ПРАЦЕЮ,ВІДРИВАЮЧІ ВІД.БЮДЖЕТУ СВОЇХ СІМЕЙ!
Це для всіх нагородженних нагадаю хто такий волонтер :«Волонтер - це фізична особа, яка добровільно, безоплатно та вмотивовано надає допомогу людям або організаціям, займається суспільно корисною діяльністю. Це не робота, а покликання, спрямоване на підтримку армії, переселенців, вразливих верств населення, тварин або довкілля. »
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04.03.2026 19:01 Відповісти
Порошенка теж нагородив? Пр яких критеріях відбирали кандидатів? Якщо Пороха серед нагороджених нема, значить критерій один: хто краще вилизує зелену сраку.
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04.03.2026 19:11 Відповісти
"Нагородив", - віджимає офіс Європейської Солідарності.
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04.03.2026 19:40 Відповісти
Отож! Яке ж воно дрібʼязкове, мстиве ЧМО.
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04.03.2026 20:18 Відповісти
А Петю слабо? Ничтожество крысинное.
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04.03.2026 19:41 Відповісти
Так і знав що ОПешна квочка ))
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04.03.2026 19:59 Відповісти
На грошах людей стерненко карьєру собі робе, з лідера зборів зробили з нього військового фахівця, далеко піде сіьрьожа, як і притула.
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04.03.2026 21:00 Відповісти
Дивно коли прорашиські боти і корисні ідіоти чомусь накинулись на волонтерів які допомагають ЗСУ, оскільки держава не спроможня забеспечити автомобілями чи дронами. Тому якщо ти критикуєш Стерненка чи інших волантерів задай собі питаня ,а що ти зробив для допомоги ЗСУ ?
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04.03.2026 21:30 Відповісти
Просто люто плюсую !!!
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05.03.2026 07:59 Відповісти
Стерненко за липовий замах теж отримав нагороду?
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05.03.2026 14:09 Відповісти
Іра Федишин заслужила на велику подяку і звичайно на державну нагороду як ніхто інший з переліку.
За усі роки війни Ірина віддає майже все з міжнародної концертної діяльності і в Україні на потреби Українським Воїнам.
Вже передала військовим дуже багато автомобілів, дронів та багато чого іншого.
Ніхто інший із Українського шоу-бізнесу так щедро не допомагає Українським Воїнам - як Іра Федишин.
Велика подяка Ірині за допомогу нашим військовим.
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04.03.2026 23:01 Відповісти
Не забуваймо, шо буратінка таки ше не відмовився від другого терміну, а його 111-та ст. майорить перед очима. Тож воно намагається рейтинг підтримувати на подібних акціях нагородження. А хто кому "стерненко" чи "притула", побачимо опісля нашої Перемоги.
Слава ЗСУ! Слава Україні!
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05.03.2026 08:18 Відповісти
 
 