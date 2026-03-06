СБУ задержала еще одну агентку РФ, которая наводила российские "КАБы" на защитников Славянска. ФОТО
Контрразведка Службы безопасности задержала еще одну российскую агентку в Донецкой области. Злоумышленница передавала рашистам координаты для ударов по Славянску управляемыми авиабомбами.
Фигуранткой оказалась безработная жительница Славянска, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
В поле зрения врага женщина попала в прокремлевских Telegram-каналах.
После вербовки агент получила задание: собирать геолокации пунктов, где находится личный состав и техника Сил обороны.
Для этого фигурантка ежедневно наведывалась в местный магазин, где искала "случайную" встречу с военными, чтобы завуалированно расспросить о местах их базирования.
Возвращаясь домой, вражеская пособница проводила доразведку возле объектов, которые, по ее мнению, могли использовать украинские защитники.
После разведвылазок агент отмечала потенциальные "цели" на гугл-картах для оформления отчета в РФ.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу по месту жительства. Во время обысков у нее изъят смартфон с доказательствами работы на врага.
Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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Належне покарання - це не просто збір "мух", це спосіб змінити ціну ризику. Якщо ціною за переписку і роботу на ворога в Telegram стає смертна кара , кількість "агентів" різко зменшується, бо вони, на відміну від комах, дуже бояться смерті. Наша мета - зробити роботу на ворога найгіршим бізнес-рішенням у їхньому житті. Якщо не карати тих, хто летить на приманку, вони зрештою просто з'їдять увесь дім, Історія завжди чомусь вчила і вчить, і має для цього багато прикладів. Згадайте ту саму Британію у Другій Світовій. Там с самого початку зрозуміли небезпеку ворожих агентів і інформаторів і відразу змінили закони під вимоги війни. І там коли ловили ворожого інформатора, шпигуна,диверсанта (як не дивно там теж було багато прихильнтків нацизму) то його вішали. Мало того , вирок мав виконати хтось з найближчих родичів агента- дружина, батько або мати. Якщо родич відмовлявся - то вішали обох !!! О, І ЦЕ ПРАЦЮВАЛО ДУЖЕ ДІЄВО.!!! І ось уявіть собі, якби ця наволоч знала що іі повісять , та ще це мав би зробити іі чоловік чи син, а може іх повісять обох разом, бо він відмовиться - то як думаєте вона подумала б - а чи варто воно того? Отож....А Ви кажете мухи, мухи...
Смертної кари у нас не буде, тому коли вони заїбуться існувати у пожиттєвому ув'язненні, то вони завжди зможуть знайти можливість повіситись.
Обміняти б їх всіх на території і воїнів, але справа в тім що це біосміття непотрібне ***** , доказ його зустріч з матерями окупантів