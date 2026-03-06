СБУ задержала еще одну агентку РФ, которая наводила российские "КАБы" на защитников Славянска. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одну российскую агентку в Донецкой области. Злоумышленница передавала рашистам координаты для ударов по Славянску управляемыми авиабомбами.

Фигуранткой оказалась безработная жительница Славянска, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

В поле зрения врага женщина попала в прокремлевских Telegram-каналах.

После вербовки агент получила задание: собирать геолокации пунктов, где находится личный состав и техника Сил обороны.

Для этого фигурантка ежедневно наведывалась в местный магазин, где искала "случайную" встречу с военными, чтобы завуалированно расспросить о местах их базирования.

Возвращаясь домой, вражеская пособница проводила доразведку возле объектов, которые, по ее мнению, могли использовать украинские защитники.

После разведвылазок агент отмечала потенциальные "цели" на гугл-картах для оформления отчета в РФ.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу по месту жительства. Во время обысков у нее изъят смартфон с доказательствами работы на врага.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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