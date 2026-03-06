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СБУ задержала еще одну агентку РФ, которая наводила российские "КАБы" на защитников Славянска. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одну российскую агентку в Донецкой области. Злоумышленница передавала рашистам координаты для ударов по Славянску управляемыми авиабомбами.

Фигуранткой оказалась безработная жительница Славянска, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

В поле зрения врага женщина попала в прокремлевских Telegram-каналах.

После вербовки агент получила задание: собирать геолокации пунктов, где находится личный состав и техника Сил обороны.

Для этого фигурантка ежедневно наведывалась в местный магазин, где искала "случайную" встречу с военными, чтобы завуалированно расспросить о местах их базирования.

Возвращаясь домой, вражеская пособница проводила доразведку возле объектов, которые, по ее мнению, могли использовать украинские защитники.

После разведвылазок агент отмечала потенциальные "цели" на гугл-картах для оформления отчета в РФ.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу по месту жительства. Во время обысков у нее изъят смартфон с доказательствами работы на врага.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

сбу

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Автор: 

СБУ (20759) Донецкая область (12439) Краматорский район (1252) Славянск (2727)
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Топ комментарии
+11
Поки їх не будуть розстрілювати толку не буде
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06.03.2026 12:31 Ответить
+8
НЕГАЙНО це потрібно перевірити !!!!!!!
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06.03.2026 12:49 Ответить
+6
бл...ь. ціх московськозбоченців ,як грязі в Україні , 100% прозеленські...
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06.03.2026 12:27 Ответить
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.... я знаю її, вона чемпіонка Мацкви по плаваню під льодом
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06.03.2026 12:27 Ответить
НЕГАЙНО це потрібно перевірити !!!!!!!
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06.03.2026 12:49 Ответить
бл...ь. ціх московськозбоченців ,як грязі в Україні , 100% прозеленські...
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06.03.2026 12:27 Ответить
москва вимагає зеленського на вихід , для піару ,знаємо шо це таке ! Таку теріторію України ,яку здав зеленський ху* лу , Порошенко не віддав !!!...ботам на туди ...
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06.03.2026 13:04 Ответить
Поки їх не будуть розстрілювати толку не буде
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06.03.2026 12:31 Ответить
пошук швидкого заробітку у тєлєграмі працює рітмічно. Впевнений, що за кожного маладагвардєйца в СБУ нараховують е-бали, просто ми цього не знаєм.
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06.03.2026 12:38 Ответить
Винен не телеграм, а фактична відсутність НАЛЕЖНОГО покарання за вчинене !!!
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06.03.2026 12:50 Ответить
результат буде приблизно такий, як карати мух які летять на липку стрічку.
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06.03.2026 14:20 Ответить
Ну так нехай тоді збирають. Мух
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06.03.2026 15:10 Ответить
ну тож і збирають. Якщо не збирать, то ми будемо жити у Мухосранську, тільки в українському. Це раніше вже було - був Свєрдловськ на росії, і був Свєрдловськ також і в Україні у Луганській області. І у 90-ті це було саме жахливе місто в Україні, в якому я побував неодноразово, і таку «мухосранщіну» я тоді бачів тільки на росії у конретному Ртіщєво Саратовської області.
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06.03.2026 19:02 Ответить
Порівняння людей із комахами хибне, адже муха діє за інстинктом, а зрадник робить свідомий вибір. Проблема не в "стрічці", а в тому, що прийнятність міри покарання створює ілюзію "легких грошей". Коли за злочин пропонують тисячу доларів, а тебе за це можуть по суті максимум відправити у ,,державний пансіон на державні харчі'' , черга з охочих не зникне.
Належне покарання - це не просто збір "мух", це спосіб змінити ціну ризику. Якщо ціною за переписку і роботу на ворога в Telegram стає смертна кара , кількість "агентів" різко зменшується, бо вони, на відміну від комах, дуже бояться смерті. Наша мета - зробити роботу на ворога найгіршим бізнес-рішенням у їхньому житті. Якщо не карати тих, хто летить на приманку, вони зрештою просто з'їдять увесь дім, Історія завжди чомусь вчила і вчить, і має для цього багато прикладів. Згадайте ту саму Британію у Другій Світовій. Там с самого початку зрозуміли небезпеку ворожих агентів і інформаторів і відразу змінили закони під вимоги війни. І там коли ловили ворожого інформатора, шпигуна,диверсанта (як не дивно там теж було багато прихильнтків нацизму) то його вішали. Мало того , вирок мав виконати хтось з найближчих родичів агента- дружина, батько або мати. Якщо родич відмовлявся - то вішали обох !!! О, І ЦЕ ПРАЦЮВАЛО ДУЖЕ ДІЄВО.!!! І ось уявіть собі, якби ця наволоч знала що іі повісять , та ще це мав би зробити іі чоловік чи син, а може іх повісять обох разом, бо він відмовиться - то як думаєте вона подумала б - а чи варто воно того? Отож....А Ви кажете мухи, мухи...
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06.03.2026 16:04 Ответить
у даному випадку ці індівіди діють саме інстинктивно, бо хочуть істи, тому пожиттєвий термін. їх не зупиняє, як не зупинить і смертна кара, бо вони живуть і діють саме як мухи. Свідомо по переконаннм діють з усіх випадків по 111-й з тисячі тільки одиниці.
Смертної кари у нас не буде, тому коли вони заїбуться існувати у пожиттєвому ув'язненні, то вони завжди зможуть знайти можливість повіситись.
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06.03.2026 18:49 Ответить
Твоя позиція зрозуміла, але нажаль історія та державна логіка свідчать про протилежне.Твоя логіка про те, що ці особи діють "як мухи" на рівні інстинктів, лише підтверджує необхідність смертної кари. Бо якщо людина діє "як муха", то вона має відчувати інстинктивний і тваринний страх смерті, який є завжди сильнішим за голод чи жадібність, чи бажання легких грошей. Пожиттєве ув'язнення в наших реаліях - це для них не кінець, а надія на обмін, амністію або зміну влади. Лише фізична ліквідація остаточно розриває зв'язок внутрішнього ворога з його кураторами...Історія доводить: гуманізм до зрадників під час війни - це самогубство для нації: Стародавній Рим проти Ганнібала: Римляни тоді вистояли завдяки своій нещадності, і вижили у війні з Ганнібалом лише завдяки залізній диктатурі та жорстокості. Коли виникав ризик паніки чи зради, римляни застосовували децимацію (страту кожного десятого) та безжально знищували будь-кого, хто сіяв зневіру чи працював на Карфаген. Саме ця нещадність до внутрішніх хитань дозволила їм вистояти і втримати державу після катастрофічних поразок, особливо після розгрому під Каннами.....Досвід Першоі Світовоі війни: Франція 1917 року: Коли армія була на межі розвалу через бунти й дезертирство, лише рішучі розстріли організаторів дозволили відновити дисципліну та зрештою перемогти у Першій світовій. .Досвід Другої світової війни: Велика Британія у 1940-му запровадила ,,Акт про зраду'', який передбачав страту для шпигунів, що допомогло зачистити тил від німецької агентури. Радянський Союз через СМЕРШ та загороджувальні загони створив жорсткий каркаc завдяки якому вдалося втримати фронт від тотального розвалу і втримати краіну в самі критичні моменти. Можна по-різному ставитися до того морального аспекту, але факт залишається фактом: саме страх перед миттєвим розстрілом змушував навіть "інстинктивних" індивідів працювати на перемогу, а не на ворога. Це заблокувало діяльність німецької агентури в тилу. На противагу усьому цьому - приклад Краху Російської імперії: Держава загинула саме тому, що Микола II а потім і Керенський вирішили "гратися у демократію" та законність. Нічого не нагадує ?Відсутність масових розстрілів німецьких агітаторів, саботажників та шпигунів призвела до розкладу армії, революції та повного колапсу країни. І в ********* світі як діамант Приклад Сингапуру: Президент Лі Куан не чекав, поки злочинці "самі повісяться" - він запровадив смертну кару за корупцію та наркоторгівлю, чим зламав хребет злочинності, яка теж діяла "інстинктивно". Завжди дивувся тому чуду коли багато разів бував там. Особливо на фоні того гадюшника який був зовсім поруч у сусідніх Майлазіі та Індонезіі.... Тому я відстоюю свою точку зору: Зрадник не повинен мати вибору, коли йому "задовбається існувати". Держава не має витрачати ресурси на утримання тих, хто вбиває тисячі мирних людей своїми діями. Коли на кону життя мільйонів, право на життя колаборанта втрачає будь-яку цінність. Покарання - це не терапія, а сигнал: зрада дорівнює гарантованому знищенню. Тільки зачистивши внутрішній фронт такою ціною, можна отримати перемогу над зовнішнім ворогом. Інакше ніяк. Історія це вже доводила неодноразово..... Погано що хтось вчиться на помилках інших, а хтось на своіх.... А ми чомусь навіть не хочемо вчитись і на власних помилках....
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06.03.2026 19:59 Ответить
у нас не буде смертної кари, тому дисусія на цю тему не має ніякого сенсу.
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06.03.2026 20:03 Ответить
От тут я з вами нажаль повністью згоден. Бо для прийняття такого рішення мають бути залізна воля і залізні яйця, і неперевершене бажання перемоги і віра у неі. Чого нажаль з уцього всього у нашого піськограя з московських саун немає, від слова зовсім.....
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06.03.2026 20:38 Ответить
У тому Слов'янську чи залишився хоч хтось, хто не шпигує для кацапів?
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06.03.2026 12:39 Ответить
17% населення України на жаль потенційна загроза нац безпеці .

Обміняти б їх всіх на території і воїнів, але справа в тім що це біосміття непотрібне ***** , доказ його зустріч з матерями окупантів
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06.03.2026 12:48 Ответить
Та там на донеччині, на Донбасі цього біосміття валом.... Боюся помилитися, чи не коджен десятий
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06.03.2026 12:52 Ответить
А 73 % любителів паржать ?
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06.03.2026 12:58 Ответить
 
 