Иностранец готовил двойной теракт в Киеве: СБУ задержала агента РФ. ФОТО

В Киеве задержан российский агент, который готовил два взрыва в столице.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Сначала мужчина должен был заложить самодельное взрывное устройство под автомобиль украинского воина. Далее он планировал дистанционно взорвать бомбу в момент подхода военного к машине. А после прибытия на место происшествия экстренных служб должна была сработать еще одна взрывчатка, заложенная рядом.

СБУ заблаговременно раскрыла замысел врага и задержала злоумышленника по месту жительства, когда он снаряжал СВУ мобильными телефонами для дистанционной активации.

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Кто планировал совершить теракт?

"Подготовкой теракта занимался завербованный рашистами разнорабочий с Южного Кавказа, который длительное время проживал в столице Украины. В поле зрения оккупантов он попал, когда искал "быстрые заработки" в Телеграм-каналах.

После дистанционной вербовки иностранец получил от российского спецслужбиста инструкцию по изготовлению самодельных бомб из подручных средств.

Соответствующие комплектующие для СВУ он заказывал через сайты, а после завершения синтеза химических компонентов поместил их в пищевой контейнер", - говорится в сообщении.





В темное время суток мужчина должен был прибыть на место припаркованного автомобиля и заложить одну из взрывчаток под капот, другую – рядом.

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Во время обыска у него изъята самодельная бомба и компоненты для ее изготовления, мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с РФ и боевые гранаты.





В настоящее время ему сообщено о подозрении в подготовке к теракту.

Также решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий иностранца за незаконное обращение с боевыми припасами и изготовление взрывного устройства.

Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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