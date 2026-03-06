Иностранец готовил двойной теракт в Киеве: СБУ задержала агента РФ. ФОТО
В Киеве задержан российский агент, который готовил два взрыва в столице.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
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Сначала мужчина должен был заложить самодельное взрывное устройство под автомобиль украинского воина. Далее он планировал дистанционно взорвать бомбу в момент подхода военного к машине. А после прибытия на место происшествия экстренных служб должна была сработать еще одна взрывчатка, заложенная рядом.
СБУ заблаговременно раскрыла замысел врага и задержала злоумышленника по месту жительства, когда он снаряжал СВУ мобильными телефонами для дистанционной активации.
Кто планировал совершить теракт?
"Подготовкой теракта занимался завербованный рашистами разнорабочий с Южного Кавказа, который длительное время проживал в столице Украины. В поле зрения оккупантов он попал, когда искал "быстрые заработки" в Телеграм-каналах.
После дистанционной вербовки иностранец получил от российского спецслужбиста инструкцию по изготовлению самодельных бомб из подручных средств.
Соответствующие комплектующие для СВУ он заказывал через сайты, а после завершения синтеза химических компонентов поместил их в пищевой контейнер", - говорится в сообщении.
В темное время суток мужчина должен был прибыть на место припаркованного автомобиля и заложить одну из взрывчаток под капот, другую – рядом.
Во время обыска у него изъята самодельная бомба и компоненты для ее изготовления, мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с РФ и боевые гранаты.
В настоящее время ему сообщено о подозрении в подготовке к теракту.
Также решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий иностранца за незаконное обращение с боевыми припасами и изготовление взрывного устройства.
Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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а то ще ба'ндерівцем можуть за
це назвати..
"Підготовкою теракту займався завербований рашистами різноробочий з Південного Кавказу, який тривалий час проживав у столиці України. Джерело: https://censor.net/ua/p3603858