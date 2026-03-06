РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11137 посетителей онлайн
Новости Фото Попытка теракта
5 420 12

Иностранец готовил двойной теракт в Киеве: СБУ задержала агента РФ. ФОТО

В Киеве задержан российский агент, который готовил два взрыва в столице.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Сначала мужчина должен был заложить самодельное взрывное устройство под автомобиль украинского воина. Далее он планировал дистанционно взорвать бомбу в момент подхода военного к машине. А после прибытия на место происшествия экстренных служб должна была сработать еще одна взрывчатка, заложенная рядом.

СБУ заблаговременно раскрыла замысел врага и задержала злоумышленника по месту жительства, когда он снаряжал СВУ мобильными телефонами для дистанционной активации.

Иностранец готовил теракт в Киеве: подробности от СБУ

Читайте на "Цензор.НЕТ": 16-летний подросток готовил теракт в центре Харькова: его задержала СБУ. ФОТОрепортаж

Кто планировал совершить теракт?

"Подготовкой теракта занимался завербованный рашистами разнорабочий с Южного Кавказа, который длительное время проживал в столице Украины. В поле зрения оккупантов он попал, когда искал "быстрые заработки" в Телеграм-каналах.

После дистанционной вербовки иностранец получил от российского спецслужбиста инструкцию по изготовлению самодельных бомб из подручных средств.

Соответствующие комплектующие для СВУ он заказывал через сайты, а после завершения синтеза химических компонентов поместил их в пищевой контейнер", - говорится в сообщении.

Иностранец готовил теракт в Киеве: подробности от СБУ
Иностранец готовил теракт в Киеве: подробности от СБУ

В темное время суток мужчина должен был прибыть на место припаркованного автомобиля и заложить одну из взрывчаток под капот, другую – рядом.

Читайте также: Теракт во Львове: скончался раненый военнослужащий Нацгвардии Иосиф Павлинский. ФОТО

Во время обыска у него изъята самодельная бомба и компоненты для ее изготовления, мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с РФ и боевые гранаты.

Иностранец готовил теракт в Киеве: подробности от СБУ
Иностранец готовил теракт в Киеве: подробности от СБУ

В настоящее время ему сообщено о подозрении в подготовке к теракту.

Также решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий иностранца за незаконное обращение с боевыми припасами и изготовление взрывного устройства.

Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Читайте также: Хотела подорвать ТЦК и бежать в Россию: СБУ задержала агентку РФ в Донецкой области. ФОТО

Автор: 

Киев (26447) СБУ (20759) теракт (2434)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
А чи не можна було його застрелити при затриманні під час збройного опору?
показать весь комментарий
06.03.2026 10:25 Ответить
+8
Запхати ці сіп йому в штани та підірвати зі словами : " Так вийшло".
показать весь комментарий
06.03.2026 10:25 Ответить
+5
Ніяк не доходить що вже з тим телеграм каналами треба щось робити ,в країні війна з найкривавішим ворогом ,а хтось думає про рейтинг.
показать весь комментарий
06.03.2026 10:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
попасти на роботу у відділ виявлення тєлєграмних довбойобів знячно складніше, ніж у ЦСО "А" через великий конкурс.
показать весь комментарий
06.03.2026 10:24 Ответить
А чи не можна було його застрелити при затриманні під час збройного опору?
показать весь комментарий
06.03.2026 10:25 Ответить
як цей абрек опинився в воюючий країні і яка його мета приїзду? про це його не запитали на кордоні ? дейнеко знову очолив дірку на кордоні ?
показать весь комментарий
06.03.2026 13:36 Ответить
не зрозуміло? сунув тищонку бакинських непідкупному прикордонному стражу....
показать весь комментарий
07.03.2026 10:30 Ответить
Запхати ці сіп йому в штани та підірвати зі словами : " Так вийшло".
показать весь комментарий
06.03.2026 10:25 Ответить
Свп
показать весь комментарий
06.03.2026 10:26 Ответить
ніззя,..
а то ще ба'ндерівцем можуть за
це назвати..
показать весь комментарий
06.03.2026 16:45 Ответить
Ніяк не доходить що вже з тим телеграм каналами треба щось робити ,в країні війна з найкривавішим ворогом ,а хтось думає про рейтинг.
показать весь комментарий
06.03.2026 10:32 Ответить
Если вот этот белый порошок - органический пероксид то долбодятел мог и сам подорваться даже не дойдя до места.
показать весь комментарий
06.03.2026 10:35 Ответить
Що за іноземець? Макака чорнодупа?
показать весь комментарий
06.03.2026 11:20 Ответить
Хто планував здійснити теракт?

"Підготовкою теракту займався завербований рашистами різноробочий з Південного Кавказу, який тривалий час проживав у столиці України. Джерело: https://censor.net/ua/p3603858
показать весь комментарий
06.03.2026 11:51 Ответить
думаю,кавказець, може армянин....
показать весь комментарий
07.03.2026 10:31 Ответить
 
 