Іноземець готував подвійний теракт у Києві: СБУ затримала агента РФ. ФОТО

У Києві затримано російського агента, який готував два вибухи у столиці.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Спочатку чоловік мав закласти саморобний вибуховий пристрій під автомобіль українського воїна. Далі він планував дистанційно підірвати бомбу в момент підходу військового до машини. А після прибуття на місце події екстрених служб, мала спрацювати ще одна вибухівка, закладена поруч.

СБУ завчасно викрила задум ворога та затримала зловмисника за місцем проживання, коли він споряджав СВП мобільними телефонами для віддаленої активації.

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Хто планував здійснити теракт?

"Підготовкою теракту займався завербований рашистами різноробочий з Південного Кавказу, який тривалий час проживав у столиці України. У поле зору окупантів він потрапив, коли шукав "швидкі заробітки" у Телеграм-каналах.

Після дистанційного вербування іноземець отримав від російського спецслужбіста інструкцію з виготовлення саморобних бомб з підручних засобів.

Відповідні комплектуючі для СВП він замовляв через сайти, а після завершення синтезу хімічних компонентів помістив їх у харчовий контейнер", - йдеться в повідомленні.





У темну пору чоловік мав прибути на місце запаркованого авто і закласти одну з вибухівок під капот, іншу – поруч.

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Під час обушків у нього вилучено саморобну бомбу і складові для її виготовлення, мобільний телефон із доказами співпраці з рф та бойові гранати.





Наразі йому повідомлено про підозру у готуванні до теракту.

Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій іноземця за незаконне поводження з бойовими припасами та виготовлення вибухового пристрою.

Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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