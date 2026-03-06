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Новини Фото Спроба теракту
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Іноземець готував подвійний теракт у Києві: СБУ затримала агента РФ. ФОТО

У Києві затримано російського агента, який готував два вибухи у столиці.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Спочатку чоловік мав закласти саморобний вибуховий пристрій під автомобіль українського воїна. Далі він планував дистанційно підірвати бомбу в момент підходу військового до машини. А після прибуття на місце події екстрених служб, мала спрацювати ще одна вибухівка, закладена поруч.

СБУ завчасно викрила задум ворога та затримала зловмисника за місцем проживання, коли він споряджав СВП мобільними телефонами для віддаленої активації.

Іноземець готував теракт у Києві: подробиці від СБУ

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Хто планував здійснити теракт?

"Підготовкою теракту займався завербований рашистами різноробочий з Південного Кавказу, який тривалий час проживав у столиці України. У поле зору окупантів він потрапив, коли шукав "швидкі заробітки" у Телеграм-каналах.

Після дистанційного вербування іноземець отримав від російського спецслужбіста інструкцію з виготовлення саморобних бомб з підручних засобів.

Відповідні комплектуючі для СВП він замовляв через сайти, а після завершення синтезу хімічних компонентів помістив їх у харчовий контейнер", - йдеться в повідомленні.

Іноземець готував теракт у Києві: подробиці від СБУ
Іноземець готував теракт у Києві: подробиці від СБУ

У темну пору чоловік мав прибути на місце запаркованого авто і закласти одну з вибухівок під капот, іншу – поруч.

Також читайте: Теракт у Львові: помер поранений військовослужбовець Нацгвардії Йосиф Павлинський. ФОТО

Під час обушків у нього вилучено саморобну бомбу і складові для її виготовлення, мобільний телефон із доказами співпраці з рф та бойові гранати.

Іноземець готував теракт у Києві: подробиці від СБУ
Іноземець готував теракт у Києві: подробиці від СБУ

Наразі йому повідомлено про підозру у готуванні до теракту.

Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій іноземця за незаконне поводження з бойовими припасами та виготовлення вибухового пристрою.

Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Також читайте: Хотіла підірвати ТЦК та втекти до Росії: СБУ затримала агентку РФ на Донеччині. ФОТО

Автор: 

Київ (20865) СБУ (13954) теракт (1169)
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Топ коментарі
+10
А чи не можна було його застрелити при затриманні під час збройного опору?
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06.03.2026 10:25 Відповісти
+8
Запхати ці сіп йому в штани та підірвати зі словами : " Так вийшло".
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06.03.2026 10:25 Відповісти
+5
Ніяк не доходить що вже з тим телеграм каналами треба щось робити ,в країні війна з найкривавішим ворогом ,а хтось думає про рейтинг.
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06.03.2026 10:32 Відповісти
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попасти на роботу у відділ виявлення тєлєграмних довбойобів знячно складніше, ніж у ЦСО "А" через великий конкурс.
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06.03.2026 10:24 Відповісти
А чи не можна було його застрелити при затриманні під час збройного опору?
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06.03.2026 10:25 Відповісти
як цей абрек опинився в воюючий країні і яка його мета приїзду? про це його не запитали на кордоні ? дейнеко знову очолив дірку на кордоні ?
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06.03.2026 13:36 Відповісти
не зрозуміло? сунув тищонку бакинських непідкупному прикордонному стражу....
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07.03.2026 10:30 Відповісти
Запхати ці сіп йому в штани та підірвати зі словами : " Так вийшло".
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06.03.2026 10:25 Відповісти
Свп
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06.03.2026 10:26 Відповісти
ніззя,..
а то ще ба'ндерівцем можуть за
це назвати..
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06.03.2026 16:45 Відповісти
Ніяк не доходить що вже з тим телеграм каналами треба щось робити ,в країні війна з найкривавішим ворогом ,а хтось думає про рейтинг.
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06.03.2026 10:32 Відповісти
Если вот этот белый порошок - органический пероксид то долбодятел мог и сам подорваться даже не дойдя до места.
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06.03.2026 10:35 Відповісти
Що за іноземець? Макака чорнодупа?
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06.03.2026 11:20 Відповісти
Хто планував здійснити теракт?

"Підготовкою теракту займався завербований рашистами різноробочий з Південного Кавказу, який тривалий час проживав у столиці України. Джерело: https://censor.net/ua/p3603858
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06.03.2026 11:51 Відповісти
думаю,кавказець, може армянин....
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07.03.2026 10:31 Відповісти
 
 