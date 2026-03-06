СБУ затримала ще одну агентку РФ, яка наводила російські "КАБи" на оборонців Слов’янська. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну російську агентку на Донеччині. Зловмисниця передавала рашистам координати для ударів по Слов’янську керованими авіабомбами.

Фігуранткою виявилася безробітна мешканка Слов’янська, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

У поле зору ворога жінка потрапила у прокремлівських Телеграм-каналах.

Після вербування агентка отримала завдання: збирати геолокації пунктів, де знаходиться особовий склад і техніка Сил оборони.

Для цього фігурантка щоденно навідувалася до місцевого магазину, де шукала "випадкової" зустрічі з військовими, щоб завуальовано розпитати про місця їхнього базування.

Повертаючись додому, ворожа поплічниця проводила дорозвідку біля об’єктів, що, на її думку, могли використовувати українські оборонці.

Після розвідвилазок агентка позначала потенційні "цілі" на гугл-картах для оформлення звіту до РФ.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю за місцем проживання. Під час обшуків у неї вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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