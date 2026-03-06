СБУ затримала ще одну агентку РФ, яка наводила російські "КАБи" на оборонців Слов’янська. ФОТО
Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну російську агентку на Донеччині. Зловмисниця передавала рашистам координати для ударів по Слов’янську керованими авіабомбами.
Фігуранткою виявилася безробітна мешканка Слов’янська, повідомляє Цензор.НЕТ.
Що відомо?
У поле зору ворога жінка потрапила у прокремлівських Телеграм-каналах.
Після вербування агентка отримала завдання: збирати геолокації пунктів, де знаходиться особовий склад і техніка Сил оборони.
Для цього фігурантка щоденно навідувалася до місцевого магазину, де шукала "випадкової" зустрічі з військовими, щоб завуальовано розпитати про місця їхнього базування.
Повертаючись додому, ворожа поплічниця проводила дорозвідку біля об’єктів, що, на її думку, могли використовувати українські оборонці.
Після розвідвилазок агентка позначала потенційні "цілі" на гугл-картах для оформлення звіту до РФ.
Співробітники СБУ затримали зловмисницю за місцем проживання. Під час обшуків у неї вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.
Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.
Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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Належне покарання - це не просто збір "мух", це спосіб змінити ціну ризику. Якщо ціною за переписку і роботу на ворога в Telegram стає смертна кара , кількість "агентів" різко зменшується, бо вони, на відміну від комах, дуже бояться смерті. Наша мета - зробити роботу на ворога найгіршим бізнес-рішенням у їхньому житті. Якщо не карати тих, хто летить на приманку, вони зрештою просто з'їдять увесь дім, Історія завжди чомусь вчила і вчить, і має для цього багато прикладів. Згадайте ту саму Британію у Другій Світовій. Там с самого початку зрозуміли небезпеку ворожих агентів і інформаторів і відразу змінили закони під вимоги війни. І там коли ловили ворожого інформатора, шпигуна,диверсанта (як не дивно там теж було багато прихильнтків нацизму) то його вішали. Мало того , вирок мав виконати хтось з найближчих родичів агента- дружина, батько або мати. Якщо родич відмовлявся - то вішали обох !!! О, І ЦЕ ПРАЦЮВАЛО ДУЖЕ ДІЄВО.!!! І ось уявіть собі, якби ця наволоч знала що іі повісять , та ще це мав би зробити іі чоловік чи син, а може іх повісять обох разом, бо він відмовиться - то як думаєте вона подумала б - а чи варто воно того? Отож....А Ви кажете мухи, мухи...
Смертної кари у нас не буде, тому коли вони заїбуться існувати у пожиттєвому ув'язненні, то вони завжди зможуть знайти можливість повіситись.
Обміняти б їх всіх на території і воїнів, але справа в тім що це біосміття непотрібне ***** , доказ його зустріч з матерями окупантів