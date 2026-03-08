Ночью россияне прицельно ударили на Харьковщине по спасателям, приехавшим на вызов: разбит автомобиль. ФОТОрепортаж

В ночь на 8 марта российские войска атаковали БПЛА жилой сектор села Великая Бабка Чугуевского района Харьковской области.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, в результате попадания начался пожар в частном доме.

Трое мирных жителей получили ранения.

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Удар по спасателям

Когда спасатели прибыли, чтобы помочь людям и потушить огонь, враг целенаправленно атаковал дроном пожарный автомобиль. К счастью, спасатели не пострадали - они находились в укрытии. Однако пожарная машина разбита полностью.

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Последствия атаки





