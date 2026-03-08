Ночью россияне прицельно ударили на Харьковщине по спасателям, приехавшим на вызов: разбит автомобиль. ФОТОрепортаж
В ночь на 8 марта российские войска атаковали БПЛА жилой сектор села Великая Бабка Чугуевского района Харьковской области.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, в результате попадания начался пожар в частном доме.
Трое мирных жителей получили ранения.
Удар по спасателям
Когда спасатели прибыли, чтобы помочь людям и потушить огонь, враг целенаправленно атаковал дроном пожарный автомобиль. К счастью, спасатели не пострадали - они находились в укрытии. Однако пожарная машина разбита полностью.
Последствия атаки
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Ось таке воно ****** в Україні з 2014 року!! Іхтамнєти гадять в Україні!!
А деяких з них - вагнерівців, зеленський з єрмаком спасли і відправили до ******!! Так їм Оманський пахан наказав!!