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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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Ночью россияне прицельно ударили на Харьковщине по спасателям, приехавшим на вызов: разбит автомобиль. ФОТОрепортаж

В ночь на 8 марта российские войска атаковали БПЛА жилой сектор села Великая Бабка Чугуевского района Харьковской области.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, в результате попадания начался пожар в частном доме.

Трое мирных жителей получили ранения.

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Удар по спасателям

Когда спасатели прибыли, чтобы помочь людям и потушить огонь, враг целенаправленно атаковал дроном пожарный автомобиль. К счастью, спасатели не пострадали - они находились в укрытии. Однако пожарная машина разбита полностью.

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Последствия атаки

РФ атаковала спасателей в Харьковской области
РФ атаковала спасателей в Харьковской области
РФ атаковала спасателей в Харьковской области

Автор: 

обстрел (33120) спасатели (242) ГСЧС (5206) Харьковская область (2781) Чугуевский район (397) Великая Бабка (3)
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де ж наші експерти антидронарі???чи населення України не таке важливе як в Абу-Дабі????
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08.03.2026 09:47 Ответить
Типовий приклад духа і сморіду Анкоріджа від прутіна!!!
Ось таке воно ****** в Україні з 2014 року!! Іхтамнєти гадять в Україні!!
А деяких з них - вагнерівців, зеленський з єрмаком спасли і відправили до ******!! Так їм Оманський пахан наказав!!
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08.03.2026 11:05 Ответить
 
 