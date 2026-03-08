Уночі росіяни прицільно вдарили на Харківщині по рятувальниках, які приїхали на виклик: знищено авто. ФОТОрепортаж

У ніч на 8 березня російські війська атакували БпЛА житловий сектор села Велика Бабка Чугуївського району Харківської області.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Як зазначається, внаслідок влучання спалахнула пожежа у приватному будинку.

Троє мирних жителів зазнали поранення.

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Удар по рятувальниках

Коли рятувальники прибули допомогти людям та загасити вогонь, ворог цілеспрямовано атакував дроном пожежний автомобіль. На щастя, надзвичайники не постраждали - вони перебували в укритті. Однак пожежна машина знищена повністю.

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Наслідки атаки





