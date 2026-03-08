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Новини Фото Обстріли Харківщини
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Уночі росіяни прицільно вдарили на Харківщині по рятувальниках, які приїхали на виклик: знищено авто. ФОТОрепортаж

У ніч на 8 березня російські війська атакували БпЛА житловий сектор села Велика Бабка Чугуївського району Харківської області.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Як зазначається, внаслідок влучання спалахнула пожежа у приватному будинку.

Троє мирних жителів зазнали поранення.

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Удар по рятувальниках

Коли рятувальники прибули допомогти людям та загасити вогонь, ворог цілеспрямовано атакував дроном пожежний автомобіль. На щастя, надзвичайники не постраждали - вони перебували в укритті. Однак пожежна машина знищена повністю.

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Наслідки атаки

РФ атакувала рятувальників на Харківщині
РФ атакувала рятувальників на Харківщині
РФ атакувала рятувальників на Харківщині

Автор: 

обстріл (34473) рятувальники (206) ДСНС (5354) Харківська область (2832) Чугуївський район (402) Велика Бабка (3)
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де ж наші експерти антидронарі???чи населення України не таке важливе як в Абу-Дабі????
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08.03.2026 09:47 Відповісти
Типовий приклад духа і сморіду Анкоріджа від прутіна!!!
Ось таке воно ****** в Україні з 2014 року!! Іхтамнєти гадять в Україні!!
А деяких з них - вагнерівців, зеленський з єрмаком спасли і відправили до ******!! Так їм Оманський пахан наказав!!
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08.03.2026 11:05 Відповісти
 
 