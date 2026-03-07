Росіяни атакували рятувальників на Дніпропетровщині: знищено пожежний автомобіль. ФОТОрепортаж

Російські війська завдали удару по рятувальниках під час ліквідації наслідків нічної атаки у Самарівському районі на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Як зазначається, знищено один пожежний автомобіль, ще два - суттєво пошкоджені.

"На щастя, вогнеборці не постраждали. Вони перебували у безпечному місці під час атаки", - зауважили в ДСНС.

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Наслідки удару





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