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Росіяни атакували рятувальників на Дніпропетровщині: знищено пожежний автомобіль. ФОТОрепортаж
Російські війська завдали удару по рятувальниках під час ліквідації наслідків нічної атаки у Самарівському районі на Дніпропетровщині.
Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Як зазначається, знищено один пожежний автомобіль, ще два - суттєво пошкоджені.
"На щастя, вогнеборці не постраждали. Вони перебували у безпечному місці під час атаки", - зауважили в ДСНС.
Наслідки удару
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KAISERWALD
показати весь коментар07.03.2026 20:18 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Oresta Bartka
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Валерий К #448385
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Oresta Bartka
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Az AZLK
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