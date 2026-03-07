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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Росіяни атакували рятувальників на Дніпропетровщині: знищено пожежний автомобіль. ФОТОрепортаж

Російські війська завдали удару по рятувальниках під час ліквідації наслідків нічної атаки у Самарівському районі на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Як зазначається, знищено один пожежний автомобіль, ще два - суттєво пошкоджені.

"На щастя, вогнеборці не постраждали. Вони перебували у безпечному місці під час атаки", - зауважили в ДСНС.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували чотири райони Дніпропетровщини: один загиблий і троє поранеих. ФОТО

Наслідки удару

РФ атакувала рятувальників на Дніпропетровщині
РФ атакувала рятувальників на Дніпропетровщині

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РФ атакувала рятувальників на Дніпропетровщині
РФ атакувала рятувальників на Дніпропетровщині

Автор: 

обстріл (34458) рятувальники (206) ДСНС (5354) Дніпропетровська область (5126) Самарівський район (32)
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А де удар подібний по курвску?
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07.03.2026 20:18 Відповісти
Ну добре, людей створив Бог. А хто створив русскіх?
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07.03.2026 20:20 Відповісти

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07.03.2026 20:24 Відповісти
Ньюансик для розумних - https://www.nature.com/articles/s41586-025-09437-6
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07.03.2026 20:45 Відповісти
Це системна політика русні
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07.03.2026 21:53 Відповісти
 
 