Росіяни атакували чотири райони Дніпропетровщини: один загиблий і троє поранеих. ФОТО

Протягом дня 7 березня російські війська понад 40 разів атакували Самарівський, Синельниківський, Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровської області унаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Нікопольський район

На Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська, Червоногригорівська громади.

Понівечені ферма, багатоповерхівка, підприємство, багатоповерхові та приватні будинки, господарські споруди, автівки, сонячні панелі.

Цим ранком ворог випустив по Нікополю 40 снарядів з "Граду".

Через ранкові атаку на місто загинув 48-річний чоловік.

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Також поранені:

69-річна жінка, лікуватиметься амбулаторно.

53-річну постраждалу госпіталізували - її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

До медиків звернувся 37-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно.

Самарівський район

Ворого вдарив по інфраструктурному об'єкту в Губиниській громаді Самарівського району.

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Синельниківський район

На Синельниківщині під ударом було Шахтарське. Пошкоджена адмінбудівля.

Також росіяни поцілили по Покровській громаді. Зайнялася оселя.

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Криворізький район

На Криворіжжі росіяни атакували Апостолове та Зеленодольську громаду. Поцілили по інфраструктурі.