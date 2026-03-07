Россияне атаковали четыре района Днепропетровщины: один погибший и трое раненых. ФОТО

В течение дня 7 марта российские войска более 40 раз атаковали Самаровский, Синельниковский, Криворожский и Никопольский районы Днепропетровщины, вследствие чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

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Никопольский район

В Никопольском районе пострадали Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская, Червоногригоровская громады.

Повреждены ферма, многоэтажка, предприятие, многоэтажные и частные дома, хозяйственные постройки, автомобили, солнечные панели.

Сегодня утром враг выпустил по Никополю 40 снарядов из "Града".

Вследствие утренней атаки на город погиб 48-летний мужчина.

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Также ранены:

69-летняя женщина будет лечиться амбулаторно.

53-летнюю пострадавшую госпитализировали - ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.

К медикам обратился 37-летний мужчина. Будет лечиться амбулаторно.

Самаровский район

Враг нанес удар по инфраструктурному объекту в Губиниской громаде Самаровского района.

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Синельниковский район

В Синельниковском районе под ударом оказалось Шахтерское. Повреждено административное здание.

Также россияне попали по Покровской громаде. Загорелся дом.

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Криворожский район

В Криворожье россияне атаковали Апостолово и Зеленодольскую громаду. Попали по инфраструктуре.