Россияне атаковали четыре района Днепропетровщины: один погибший и трое раненых. ФОТО
В течение дня 7 марта российские войска более 40 раз атаковали Самаровский, Синельниковский, Криворожский и Никопольский районы Днепропетровщины, вследствие чего есть погибший и раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Никопольский район
В Никопольском районе пострадали Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская, Червоногригоровская громады.
Повреждены ферма, многоэтажка, предприятие, многоэтажные и частные дома, хозяйственные постройки, автомобили, солнечные панели.
Сегодня утром враг выпустил по Никополю 40 снарядов из "Града".
Вследствие утренней атаки на город погиб 48-летний мужчина.
Также ранены:
- 69-летняя женщина будет лечиться амбулаторно.
- 53-летнюю пострадавшую госпитализировали - ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.
- К медикам обратился 37-летний мужчина. Будет лечиться амбулаторно.
Самаровский район
Враг нанес удар по инфраструктурному объекту в Губиниской громаде Самаровского района.
Синельниковский район
В Синельниковском районе под ударом оказалось Шахтерское. Повреждено административное здание.
Также россияне попали по Покровской громаде. Загорелся дом.
Криворожский район
В Криворожье россияне атаковали Апостолово и Зеленодольскую громаду. Попали по инфраструктуре.
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