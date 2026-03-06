Оккупанты нанесли 30 ударов по Днепропетровщине: в Никопольском районе трое раненых

В течение дня 6 марта враг почти 30 раз атаковал Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровщины беспилотниками и артиллерией.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Никопольский район

В частности, в Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Покровская, Марганецкая, Мировская и Червоногригоровская громады. Повреждены два десятка частных домов и хозяйственных построек, еще 2 – разрушены.

Отмечается, что вследствие атак ранены мужчины 58 и 60 лет и 54-летняя женщина. Они будут лечиться амбулаторно.

Синельниковский район

В Синельниковском районе атакам подверглись Межевская и Николаевская громады. Горел дом. Разрушена инфраструктура.

Криворожский район

В Апостолово на Криворожье повреждена транспортная инфраструктура.

