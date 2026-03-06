РУС
Оккупанты нанесли 30 ударов по Днепропетровщине: в Никопольском районе трое раненых

Обстрелы Днепропетровщины

В течение дня 6 марта враг почти 30 раз атаковал Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровщины беспилотниками и артиллерией.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Никопольский район

В частности, в Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Покровская, Марганецкая, Мировская и Червоногригоровская громады. Повреждены два десятка частных домов и хозяйственных построек, еще 2 – разрушены.

Отмечается, что вследствие атак ранены мужчины 58 и 60 лет и 54-летняя женщина. Они будут лечиться амбулаторно.

Враг атаковал Никополь, Кривой Рог и Синельниковский район дронами и артиллерией.

Синельниковский район

В Синельниковском районе атакам подверглись Межевская и Николаевская громады. Горел дом. Разрушена инфраструктура.

Криворожский район

В Апостолово на Криворожье повреждена транспортная инфраструктура.

Враг массированно атаковал Кривой Рог: зафиксированы попадания в многоэтажку и предприятие

обстрел (15181) Никополь (967) Днепропетровская область (1514) Криворожский район (275) Никопольский район (628) Синельниковский район (451)
