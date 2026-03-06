Окупанти завдали 30 ударів по Дніпропетровщині: на Нікопольщині троє поранених
Упродовж дня 6 березня ворог майже 30 разів атакував Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Нікопольський район
Так, на Нікопольщині під ударом були Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені два десятки приватних будинків та господарських споруд, ще 2 – зруйновані.
Зазначається, що внаслідок атак поранені чоловіки 58 та 60 років та 54-річна жінка. Лікуватимуться амбулаторно.
Синельниківський райони
На Синельниківщині атак зазнали Межівська та Миколаївська громади. Горіла оселя. Понівечена інфраструктура.
Криворізький район
В Апостоловому на Криворіжжі пошкоджена транспортна інфраструктура.
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