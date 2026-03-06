Окупанти завдали 30 ударів по Дніпропетровщині: на Нікопольщині троє поранених

Упродовж дня 6 березня ворог майже 30 разів атакував Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Нікопольський район

Так, на Нікопольщині під ударом були Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені два десятки приватних будинків та господарських споруд, ще 2 – зруйновані.

Зазначається, що внаслідок атак поранені чоловіки 58 та 60 років та 54-річна жінка. Лікуватимуться амбулаторно.

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Синельниківський райони

На Синельниківщині атак зазнали Межівська та Миколаївська громади. Горіла оселя. Понівечена інфраструктура.

Криворізький район

В Апостоловому на Криворіжжі пошкоджена транспортна інфраструктура.

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