Россияне атаковали спасателей на Днепропетровщине: уничтожен пожарный автомобиль. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские войска нанесли удар по спасателям во время ликвидации последствий ночной атаки в Самаровском районе Днепропетровской области.
Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Как отмечается, уничтожен один пожарный автомобиль, еще два - существенно повреждены.
"К счастью, пожарные не пострадали. Они находились в безопасном месте во время атаки", - отметили в ГСЧС.
Последствия удара
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KAISERWALD
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Oresta Bartka
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Валерий К #448385
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Az AZLK
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