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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Россияне атаковали спасателей на Днепропетровщине: уничтожен пожарный автомобиль. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска нанесли удар по спасателям во время ликвидации последствий ночной атаки в Самаровском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Как отмечается, уничтожен один пожарный автомобиль, еще два - существенно повреждены.

"К счастью, пожарные не пострадали. Они находились в безопасном месте во время атаки", - отметили в ГСЧС.

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Последствия удара

РФ атаковала спасателей в Днепропетровской области
РФ атаковала спасателей в Днепропетровской области

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РФ атаковала спасателей в Днепропетровской области
РФ атаковала спасателей в Днепропетровской области

Автор: 

обстрел (33105) спасатели (242) ГСЧС (5206) Днепропетровская область (5307) Самарский район (32)
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А де удар подібний по курвску?
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07.03.2026 20:18 Ответить
Ну добре, людей створив Бог. А хто створив русскіх?
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07.03.2026 20:20 Ответить

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07.03.2026 20:24 Ответить
Ньюансик для розумних - https://www.nature.com/articles/s41586-025-09437-6
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07.03.2026 20:45 Ответить
Це системна політика русні
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07.03.2026 21:53 Ответить
 
 