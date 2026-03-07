Россияне атаковали спасателей на Днепропетровщине: уничтожен пожарный автомобиль. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска нанесли удар по спасателям во время ликвидации последствий ночной атаки в Самаровском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, уничтожен один пожарный автомобиль, еще два - существенно повреждены.

"К счастью, пожарные не пострадали. Они находились в безопасном месте во время атаки", - отметили в ГСЧС.

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Последствия удара





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