Офис Генпрокурора передал почти 311 млн грн арестованных средств на нужды ВСУ. ИНФОГРАФИКА

В течение января – февраля 2026 года Офис Генерального прокурора в рамках расследования уголовных производств передал на поддержку украинских защитников имущества и средств на сумму почти 311 млн грн.

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Мы все благодарны нашим защитникам и защитницам за каждый новый день. Сегодня каждая государственная институция должна работать на усиление обороны Украины. Органы прокуратуры также системно поддерживают наших военных и направляют ресурсы на нужды Вооруженных Сил Украины и других подразделений Сил обороны", - заявил он.

Так, только в течение января – февраля этого года на нужды ВСУ передано имущества и средств на сумму почти 311 млн грн, в частности перечислено 218 млн грн деньгами.

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На что передали?

Как отмечается, средства и имущество, арестованные в рамках расследований уголовных производств, а также переданы подозреваемыми и обвиняемыми во исполнение соглашений о признании вины.

В частности:

218 млн грн – перечислено непосредственно для обеспечения воинских подразделений;

28 млн грн – авто- и мототехника для перевозок, эвакуации и логистики;

32 млн грн – оружие и боеприпасы для выполнения боевых задач;

1,6 млн грн – горюче-смазочные материалы;

31 млн грн – оборудование, инструменты и другое необходимое снаряжение.

"Прокуратура и в дальнейшем будет использовать все возможности, чтобы поддерживать украинских защитников и укреплять оборону государства", - добавил Кравченко.

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