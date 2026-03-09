Офис Генпрокурора передал почти 311 млн грн арестованных средств на нужды ВСУ. ИНФОГРАФИКА
В течение января – февраля 2026 года Офис Генерального прокурора в рамках расследования уголовных производств передал на поддержку украинских защитников имущества и средств на сумму почти 311 млн грн.
Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
"Мы все благодарны нашим защитникам и защитницам за каждый новый день. Сегодня каждая государственная институция должна работать на усиление обороны Украины. Органы прокуратуры также системно поддерживают наших военных и направляют ресурсы на нужды Вооруженных Сил Украины и других подразделений Сил обороны", - заявил он.
Так, только в течение января – февраля этого года на нужды ВСУ передано имущества и средств на сумму почти 311 млн грн, в частности перечислено 218 млн грн деньгами.
На что передали?
Как отмечается, средства и имущество, арестованные в рамках расследований уголовных производств, а также переданы подозреваемыми и обвиняемыми во исполнение соглашений о признании вины.
В частности:
- 218 млн грн – перечислено непосредственно для обеспечения воинских подразделений;
- 28 млн грн – авто- и мототехника для перевозок, эвакуации и логистики;
- 32 млн грн – оружие и боеприпасы для выполнения боевых задач;
- 1,6 млн грн – горюче-смазочные материалы;
- 31 млн грн – оборудование, инструменты и другое необходимое снаряжение.
"Прокуратура и в дальнейшем будет использовать все возможности, чтобы поддерживать украинских защитников и укреплять оборону государства", - добавил Кравченко.
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Насралов з шуфричем і коломойським та фірташем, животи рвуть з цієї суми від діамантових прокурорських…..
Голова НБУ Пишний, якщо покаже суму грошей, яку виведено служками та ригоАНАЛьною сворою у незаконний або відверто ШАХРАЙСЬКИЙ спосіб з України, з 2019 року, то плакатимуть усі оті 73% насєлєнія, які проголосували у другому турі за говнобородька на лісапеті!!!
Джерело: https://censor.net/ua/p3604340
Зарплати суддів в Україні є одними з найвищих у державному секторі. Станом на 2025-2026 роки, https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96+%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%96&sca_esv=ad51375bc05ed99f&sxsrf=ANbL-n5sL_LeCWd6DkLIGAdkq1jGnIoVcw%3A1773070369992&ei=IeiuadKSPMPVwPAP26fUwAk&biw=1280&bih=559&oq=%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B9+%D0%B9%D0%B4%D0%B5+%D1%83+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96+%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83+%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%8F%D0%BC&gs_lp=********************************************************************************************************************************************************************************************************************-************************************************************************************************-3AAbIHBDEuMTi4B4QRwgcGMC44LjEyyAdIgAgA&sclient=gws-wiz-serp&ved=2ahUKEwjpzoP2kZOTAxUyIhAIHU0QHWMQgK4QegQIARAB місцеві судді отримують у середньому 70-130 тис. грн на місяць, тоді як у https://www.google.com/search?q=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%A1%D1%83%D0%B4%D1%96&sca_esv=ad51375bc05ed99f&sxsrf=ANbL-n5sL_LeCWd6DkLIGAdkq1jGnIoVcw%3A1773070369992&ei=IeiuadKSPMPVwPAP26fUwAk&biw=1280&bih=559&oq=%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B9+%D0%B9%D0%B4%D0%B5+%D1%83+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96+%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83+%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%8F%D0%BC&gs_lp=********************************************************************************************************************************************************************************************************************-************************************************************************************************-3AAbIHBDEuMTi4B4QRwgcGMC44LjEyyAdIgAgA&sclient=gws-wiz-serp&ved=2ahUKEwjpzoP2kZOTAxUyIhAIHU0QHWMQgK4QegQIARAC Верховному Суді заробіток може перевищувати 200-300 тис. грн. Загальні витрати на оплату праці лише суддів Верховного Суду у 2024 році склали майже 685,5 млн грн.
Це у 2024 році
може змусити генпрокуратуру перейти на самоокупність ???????????
може змусити та НАБУ перейти на самоокупність ?????????
І САПР теж перейти на самоокупність
цікаво скільки суддїв залишится до кінця літа ?