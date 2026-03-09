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Офис Генпрокурора передал почти 311 млн грн арестованных средств на нужды ВСУ. ИНФОГРАФИКА

В течение января – февраля 2026 года Офис Генерального прокурора в рамках расследования уголовных производств передал на поддержку украинских защитников имущества и средств на сумму почти 311 млн грн.

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Мы все благодарны нашим защитникам и защитницам за каждый новый день. Сегодня каждая государственная институция должна работать на усиление обороны Украины. Органы прокуратуры также системно поддерживают наших военных и направляют ресурсы на нужды Вооруженных Сил Украины и других подразделений Сил обороны", - заявил он.

Так, только в течение января – февраля этого года на нужды ВСУ передано имущества и средств на сумму почти 311 млн грн, в частности перечислено 218 млн грн деньгами.

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На что передали?

Как отмечается, средства и имущество, арестованные в рамках расследований уголовных производств, а также переданы подозреваемыми и обвиняемыми во исполнение соглашений о признании вины.

В частности:

  • 218 млн грн – перечислено непосредственно для обеспечения воинских подразделений;
  • 28 млн грн – авто- и мототехника для перевозок, эвакуации и логистики;
  • 32 млн грн – оружие и боеприпасы для выполнения боевых задач;
  • 1,6 млн грн – горюче-смазочные материалы;
  • 31 млн грн – оборудование, инструменты и другое необходимое снаряжение.

"Прокуратура и в дальнейшем будет использовать все возможности, чтобы поддерживать украинских защитников и укреплять оборону государства", - добавил Кравченко.

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Кравченко рассказал о поддержке ВСУ из арестованных средств

Автор: 

Кравченко Руслан (174) ВСУ (7826) Офис Генпрокурора (3150)
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09.03.2026 17:04 Ответить
Невже зі своїх хабарів?
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09.03.2026 17:05 Ответить
Це добре, в скільки вилучили?
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09.03.2026 17:07 Ответить
Судебной конфискации не было,а грошики уплыли,это же чисто воровство,аферисты сделались *** робингудами,квартальное шоу продолжается.
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09.03.2026 17:10 Ответить
Ну, як не заплакали, то хоть скривилися!!
Насралов з шуфричем і коломойським та фірташем, животи рвуть з цієї суми від діамантових прокурорських…..
Голова НБУ Пишний, якщо покаже суму грошей, яку виведено служками та ригоАНАЛьною сворою у незаконний або відверто ШАХРАЙСЬКИЙ спосіб з України, з 2019 року, то плакатимуть усі оті 73% насєлєнія, які проголосували у другому турі за говнобородька на лісапеті!!!
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09.03.2026 17:10 Ответить
Обережніше, руслан андрєєвіч, пуйлу це може не сподобатись. У нього справи на фронті й так -- швах!
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09.03.2026 17:14 Ответить
Конфіскацією прокурори не займаються.Тільки суди по вироку можуть винести рішення про конфіскацію.Тоді питання "Откуда деньги,Зин?!" Можливо зберігаються арештовані активи але прокуратура не розпоряджається ними.Ще є якась угода з прокурором,при якій звинувачений ,уклавши її,фактично відкупляться,переводячи активи на ЗСУ,та отримує умовний строк.Таким чином злодії на свободі і корупції менше в Україні не становиться .Як правило цією угодою користуються заможні мажори,та люди з влади.
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09.03.2026 17:22 Ответить
...навіть інваліди, працюють на перемогу!
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09.03.2026 17:33 Ответить
А добрі существа вкрали майна та коштів напевно на суму майже 3 110 000 000 грн.

Джерело: https://censor.net/ua/p3604340

Зарплати суддів в Україні є одними з найвищих у державному секторі. Станом на 2025-2026 роки, https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96+%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%96&sca_esv=ad51375bc05ed99f&sxsrf=ANbL-n5sL_LeCWd6DkLIGAdkq1jGnIoVcw%3A1773070369992&ei=IeiuadKSPMPVwPAP26fUwAk&biw=1280&bih=559&oq=%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B9+%D0%B9%D0%B4%D0%B5+%D1%83+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96+%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83+%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%8F%D0%BC&gs_lp=********************************************************************************************************************************************************************************************************************-************************************************************************************************-3AAbIHBDEuMTi4B4QRwgcGMC44LjEyyAdIgAgA&sclient=gws-wiz-serp&ved=2ahUKEwjpzoP2kZOTAxUyIhAIHU0QHWMQgK4QegQIARAB місцеві судді отримують у середньому 70-130 тис. грн на місяць, тоді як у https://www.google.com/search?q=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%A1%D1%83%D0%B4%D1%96&sca_esv=ad51375bc05ed99f&sxsrf=ANbL-n5sL_LeCWd6DkLIGAdkq1jGnIoVcw%3A1773070369992&ei=IeiuadKSPMPVwPAP26fUwAk&biw=1280&bih=559&oq=%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B9+%D0%B9%D0%B4%D0%B5+%D1%83+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96+%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83+%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%8F%D0%BC&gs_lp=********************************************************************************************************************************************************************************************************************-************************************************************************************************-3AAbIHBDEuMTi4B4QRwgcGMC44LjEyyAdIgAgA&sclient=gws-wiz-serp&ved=2ahUKEwjpzoP2kZOTAxUyIhAIHU0QHWMQgK4QegQIARAC Верховному Суді заробіток може перевищувати 200-300 тис. грн. Загальні витрати на оплату праці лише суддів Верховного Суду у 2024 році склали майже 685,5 млн грн.
Це у 2024 році

може змусити генпрокуратуру перейти на самоокупність ???????????
може змусити та НАБУ перейти на самоокупність ?????????
І САПР теж перейти на самоокупність
цікаво скільки суддїв залишится до кінця літа ?
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09.03.2026 17:38 Ответить
 
 