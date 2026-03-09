Офіс Генпрокурора передав майже 311 млн грн арештованих коштів на потреби ЗСУ. ІНФОГРАФІКА

Протягом січня – лютого 2026 року Офіс Генерального прокурора в межах розслідування кримінальних проваджень передав на підтримку українських захисників майна та коштів на суму майже 311 млн грн.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Ми всі вдячні нашим захисникам і захисницям за кожен новий день. Сьогодні кожна державна інституція має працювати на посилення оборони України. Органи прокуратури також системно підтримують наших військових і спрямовують ресурси на потреби Збройних Сил України та інших підрозділів Сил оборони", - заявив він.

Так, лише протягом січня – лютого цього року на потреби ЗСУ передано майна та коштів на суму майже 311 млн грн, зокрема перераховано 218 млн грн грошима.

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На що передали?

Як зазначається, кошти та майно, арештовані у межах розслідувань кримінальних проваджень, а також передані підозрюваними та обвинуваченими на виконання угод про визнання винуватості.

Зокрема:

218 млн грн – перераховано безпосередньо для забезпечення військових підрозділів;

28 млн грн – авто- та мототехніка для перевезень, евакуації та логістики;

32 млн грн – зброя та боєприпаси для виконання бойових завдань;

1,6 млн грн – паливно-мастильні матеріали;

31 млн грн – обладнання, інструменти та інше необхідне спорядження.

"Прокуратура і надалі буде використовувати всі можливості, щоб підтримувати українських захисників і зміцнювати оборону держави", - додав Кравченко.

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