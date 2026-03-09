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Офіс Генпрокурора передав майже 311 млн грн арештованих коштів на потреби ЗСУ. ІНФОГРАФІКА

Протягом січня – лютого 2026 року Офіс Генерального прокурора в межах розслідування кримінальних проваджень передав на підтримку українських захисників майна та коштів на суму майже 311 млн грн.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Ми всі вдячні нашим захисникам і захисницям за кожен новий день. Сьогодні кожна державна інституція має працювати на посилення оборони України. Органи прокуратури також системно підтримують наших військових і спрямовують ресурси на потреби Збройних Сил України та інших підрозділів Сил оборони", - заявив він.

Так, лише протягом січня – лютого цього року на потреби ЗСУ передано майна та коштів на суму майже 311 млн грн, зокрема перераховано 218 млн грн грошима.

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На що передали?

Як зазначається, кошти та майно, арештовані у межах розслідувань кримінальних проваджень, а також передані підозрюваними та обвинуваченими на виконання угод про визнання винуватості.

Зокрема:

  • 218 млн грн – перераховано безпосередньо для забезпечення військових підрозділів;
  • 28 млн грн – авто- та мототехніка для перевезень, евакуації та логістики;
  • 32 млн грн – зброя та боєприпаси для виконання бойових завдань;
  • 1,6 млн грн – паливно-мастильні матеріали;
  • 31 млн грн – обладнання, інструменти та інше необхідне спорядження.

"Прокуратура і надалі буде використовувати всі можливості, щоб підтримувати українських захисників і зміцнювати оборону держави", - додав Кравченко.

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Кравченко розповів про підтримку ЗСУ із арештованих коштів

Автор: 

Кравченко Руслан (205) ЗСУ (8830) Офіс Генпрокурора (3928)
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09.03.2026 17:04 Відповісти
Невже зі своїх хабарів?
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09.03.2026 17:05 Відповісти
Це добре, в скільки вилучили?
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09.03.2026 17:07 Відповісти
Судебной конфискации не было,а грошики уплыли,это же чисто воровство,аферисты сделались *** робингудами,квартальное шоу продолжается.
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09.03.2026 17:10 Відповісти
Ну, як не заплакали, то хоть скривилися!!
Насралов з шуфричем і коломойським та фірташем, животи рвуть з цієї суми від діамантових прокурорських…..
Голова НБУ Пишний, якщо покаже суму грошей, яку виведено служками та ригоАНАЛьною сворою у незаконний або відверто ШАХРАЙСЬКИЙ спосіб з України, з 2019 року, то плакатимуть усі оті 73% насєлєнія, які проголосували у другому турі за говнобородька на лісапеті!!!
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09.03.2026 17:10 Відповісти
Обережніше, руслан андрєєвіч, пуйлу це може не сподобатись. У нього справи на фронті й так -- швах!
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09.03.2026 17:14 Відповісти
Конфіскацією прокурори не займаються.Тільки суди по вироку можуть винести рішення про конфіскацію.Тоді питання "Откуда деньги,Зин?!" Можливо зберігаються арештовані активи але прокуратура не розпоряджається ними.Ще є якась угода з прокурором,при якій звинувачений ,уклавши її,фактично відкупляться,переводячи активи на ЗСУ,та отримує умовний строк.Таким чином злодії на свободі і корупції менше в Україні не становиться .Як правило цією угодою користуються заможні мажори,та люди з влади.
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09.03.2026 17:22 Відповісти
...навіть інваліди, працюють на перемогу!
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09.03.2026 17:33 Відповісти
А добрі существа вкрали майна та коштів напевно на суму майже 3 110 000 000 грн.

Джерело: https://censor.net/ua/p3604340

Зарплати суддів в Україні є одними з найвищих у державному секторі. Станом на 2025-2026 роки, https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96+%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%96&sca_esv=ad51375bc05ed99f&sxsrf=ANbL-n5sL_LeCWd6DkLIGAdkq1jGnIoVcw%3A1773070369992&ei=IeiuadKSPMPVwPAP26fUwAk&biw=1280&bih=559&oq=%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B9+%D0%B9%D0%B4%D0%B5+%D1%83+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96+%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83+%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%8F%D0%BC&gs_lp=********************************************************************************************************************************************************************************************************************-************************************************************************************************-3AAbIHBDEuMTi4B4QRwgcGMC44LjEyyAdIgAgA&sclient=gws-wiz-serp&ved=2ahUKEwjpzoP2kZOTAxUyIhAIHU0QHWMQgK4QegQIARAB місцеві судді отримують у середньому 70-130 тис. грн на місяць, тоді як у https://www.google.com/search?q=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%A1%D1%83%D0%B4%D1%96&sca_esv=ad51375bc05ed99f&sxsrf=ANbL-n5sL_LeCWd6DkLIGAdkq1jGnIoVcw%3A1773070369992&ei=IeiuadKSPMPVwPAP26fUwAk&biw=1280&bih=559&oq=%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B9+%D0%B9%D0%B4%D0%B5+%D1%83+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96+%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83+%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%8F%D0%BC&gs_lp=********************************************************************************************************************************************************************************************************************-************************************************************************************************-3AAbIHBDEuMTi4B4QRwgcGMC44LjEyyAdIgAgA&sclient=gws-wiz-serp&ved=2ahUKEwjpzoP2kZOTAxUyIhAIHU0QHWMQgK4QegQIARAC Верховному Суді заробіток може перевищувати 200-300 тис. грн. Загальні витрати на оплату праці лише суддів Верховного Суду у 2024 році склали майже 685,5 млн грн.
Це у 2024 році

може змусити генпрокуратуру перейти на самоокупність ???????????
може змусити та НАБУ перейти на самоокупність ?????????
І САПР теж перейти на самоокупність
цікаво скільки суддїв залишится до кінця літа ?
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09.03.2026 17:38 Відповісти
 
 