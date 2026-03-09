Офіс Генпрокурора передав майже 311 млн грн арештованих коштів на потреби ЗСУ. ІНФОГРАФІКА
Протягом січня – лютого 2026 року Офіс Генерального прокурора в межах розслідування кримінальних проваджень передав на підтримку українських захисників майна та коштів на суму майже 311 млн грн.
Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Ми всі вдячні нашим захисникам і захисницям за кожен новий день. Сьогодні кожна державна інституція має працювати на посилення оборони України. Органи прокуратури також системно підтримують наших військових і спрямовують ресурси на потреби Збройних Сил України та інших підрозділів Сил оборони", - заявив він.
Так, лише протягом січня – лютого цього року на потреби ЗСУ передано майна та коштів на суму майже 311 млн грн, зокрема перераховано 218 млн грн грошима.
На що передали?
Як зазначається, кошти та майно, арештовані у межах розслідувань кримінальних проваджень, а також передані підозрюваними та обвинуваченими на виконання угод про визнання винуватості.
Зокрема:
- 218 млн грн – перераховано безпосередньо для забезпечення військових підрозділів;
- 28 млн грн – авто- та мототехніка для перевезень, евакуації та логістики;
- 32 млн грн – зброя та боєприпаси для виконання бойових завдань;
- 1,6 млн грн – паливно-мастильні матеріали;
- 31 млн грн – обладнання, інструменти та інше необхідне спорядження.
"Прокуратура і надалі буде використовувати всі можливості, щоб підтримувати українських захисників і зміцнювати оборону держави", - додав Кравченко.
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Насралов з шуфричем і коломойським та фірташем, животи рвуть з цієї суми від діамантових прокурорських…..
Голова НБУ Пишний, якщо покаже суму грошей, яку виведено служками та ригоАНАЛьною сворою у незаконний або відверто ШАХРАЙСЬКИЙ спосіб з України, з 2019 року, то плакатимуть усі оті 73% насєлєнія, які проголосували у другому турі за говнобородька на лісапеті!!!
Джерело: https://censor.net/ua/p3604340
Зарплати суддів в Україні є одними з найвищих у державному секторі. Станом на 2025-2026 роки, https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96+%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%96&sca_esv=ad51375bc05ed99f&sxsrf=ANbL-n5sL_LeCWd6DkLIGAdkq1jGnIoVcw%3A1773070369992&ei=IeiuadKSPMPVwPAP26fUwAk&biw=1280&bih=559&oq=%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B9+%D0%B9%D0%B4%D0%B5+%D1%83+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96+%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83+%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%8F%D0%BC&gs_lp=********************************************************************************************************************************************************************************************************************-************************************************************************************************-3AAbIHBDEuMTi4B4QRwgcGMC44LjEyyAdIgAgA&sclient=gws-wiz-serp&ved=2ahUKEwjpzoP2kZOTAxUyIhAIHU0QHWMQgK4QegQIARAB місцеві судді отримують у середньому 70-130 тис. грн на місяць, тоді як у https://www.google.com/search?q=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%A1%D1%83%D0%B4%D1%96&sca_esv=ad51375bc05ed99f&sxsrf=ANbL-n5sL_LeCWd6DkLIGAdkq1jGnIoVcw%3A1773070369992&ei=IeiuadKSPMPVwPAP26fUwAk&biw=1280&bih=559&oq=%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B9+%D0%B9%D0%B4%D0%B5+%D1%83+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96+%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83+%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%8F%D0%BC&gs_lp=********************************************************************************************************************************************************************************************************************-************************************************************************************************-3AAbIHBDEuMTi4B4QRwgcGMC44LjEyyAdIgAgA&sclient=gws-wiz-serp&ved=2ahUKEwjpzoP2kZOTAxUyIhAIHU0QHWMQgK4QegQIARAC Верховному Суді заробіток може перевищувати 200-300 тис. грн. Загальні витрати на оплату праці лише суддів Верховного Суду у 2024 році склали майже 685,5 млн грн.
Це у 2024 році
може змусити генпрокуратуру перейти на самоокупність ???????????
може змусити та НАБУ перейти на самоокупність ?????????
І САПР теж перейти на самоокупність
цікаво скільки суддїв залишится до кінця літа ?