Взрывы прогремели в российской Туле: над городом - густой столб дыма. ВИДЕО+ФОТО

В российском городе Тула прогремели взрывы. Над городом густой столб дыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили жители в соцсетях.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

По данным СМИ, вероятно, это выброс на металлургическом заводе.











Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Жители Кубани наблюдают атаку украинских дронов и пожар на нефтебазе "Тихорецкая": "Еще полетел! Сейчас #банет! Это п#зда нах#й!". ВИДЕО

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае РФ

Читайте: Россия планирует урезать расходы впервые за годы большой войны: Путина может спасти рост цен на нефть