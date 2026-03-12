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Новости Фото Взрывы в россии
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Взрывы прогремели в российской Туле: над городом - густой столб дыма. ВИДЕО+ФОТО

В российском городе Тула прогремели взрывы. Над городом густой столб дыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили жители в соцсетях.

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Подробности

По данным СМИ, вероятно, это выброс на металлургическом заводе.

Взрывы прогремели в российской Туле: над городом столб дыма
Взрывы прогремели в российской Туле: над городом столб дыма
Взрывы прогремели в российской Туле: над городом столб дыма
Взрывы прогремели в российской Туле: над городом столб дыма
Взрывы прогремели в российской Туле: над городом столб дыма

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае РФ

Читайте: Россия планирует урезать расходы впервые за годы большой войны: Путина может спасти рост цен на нефть

Автор: 

взрыв (6929) россия (97935) Тула (3)
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Топ комментарии
+9
а что ета у нас такоє ???-ета вайна,дура...
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12.03.2026 10:48 Ответить
+9
У таких містах як іжєвськ, тула, коломна, воткінськ вибухи повинні бути я мінімум кожного тижня.
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12.03.2026 10:49 Ответить
+8
Тульські пряники вибухнули або самовари.
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12.03.2026 10:48 Ответить
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Ага, "викид" українського дрона (ракети)
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12.03.2026 10:43 Ответить
Не розгорілося...
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12.03.2026 10:45 Ответить
Це, просто, великий грüß тульським зброярам.
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12.03.2026 10:47 Ответить
а что ета у нас такоє ???-ета вайна,дура...
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12.03.2026 10:48 Ответить
Тульські пряники вибухнули або самовари.
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12.03.2026 10:48 Ответить

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12.03.2026 10:49 Ответить
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12.03.2026 10:57 Ответить
У таких містах як іжєвськ, тула, коломна, воткінськ вибухи повинні бути я мінімум кожного тижня.
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12.03.2026 10:49 Ответить
Тагіл, арсєньєв, клімовськ, вятскія поляни мінімум двічі на місяць. Ці міста в буквальному сенсі живуть за рахунок масових вбивств і воєнних злочинів.
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12.03.2026 10:54 Ответить
Дивно...в тулі нема чому вибухати...хіба можуть вибухнути автомати, кулемети чи снайперські гвинтівки..наскільки я знаю там не виготовляли снаряди
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12.03.2026 10:57 Ответить
У кремлi також немае вибухiвки, та най би вже той кремль розклало на молекули. АМIНЬ !!!
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12.03.2026 11:30 Ответить
Императорский Тульский оружейный завод (ТОЗ):Старейший завод, производит боевое стрелковое оружие, противотанковые управляемые ракеты и охотничьи карабины.
АО «Щегловский вал»:Крупный производитель зенитных ракетных комплексов «Панцирь-С» и «Панцирь-С1», а также управляемого оружия.
.АО «Тулаточмаш»:Производство патронов, узлов для боевых машин
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12.03.2026 11:39 Ответить
Хороше відео про Брянськ -- https://www.youtube.com/watch?v=N0_dTkOYoA0 райт нау: "ВЛАСТЬ СКРЫВАЕТ КОЛИЧЕСТВО ЖЕРТВ" - в Брянську СТОГІН і РИДАННЯ за двома (!) змінами НА ЗАВОДІ (14:50)
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12.03.2026 11:01 Ответить
там в бухгалтерію в'їбали...і масштаби крадівництва сгоріли разом з купою самок
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12.03.2026 11:38 Ответить
Сокирна праця. Сім прилетів важкими ракетами в виробничі цехи. А вбили бабок бухгалтерів. Не вірю. Робив на трьох великих підприємствах. На жодному бухгалтерія, ІТ, юристи, менеджери не працювали в одному приміщенні з виробництвом. Навіть не рядом.
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12.03.2026 12:05 Ответить
не заважайте брєжнєву працювать.
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12.03.2026 12:27 Ответить
орки скаржились в своїх пабліках
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12.03.2026 12:37 Ответить
Праники тульскі підгоріли... рецептуру порушили кцп пдр....Брагу не закусювали
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12.03.2026 11:28 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=T6Dt2IzrEbQ
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12.03.2026 11:32 Ответить
Ну що? Як з Брянськом обговоримо якість доріг?
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12.03.2026 11:32 Ответить
Це МО виконало свою обіцянку? Якщо Тула з Брянськом, то Тула буде з Брянськом.
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12.03.2026 12:43 Ответить
"Пішло лайно по трубах"...👍😊
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12.03.2026 14:03 Ответить
Туле вдули!!!
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12.03.2026 15:01 Ответить
А што эта такое ? - это тульский пряник вам в подарок, безбожники !
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12.03.2026 16:15 Ответить
тульській токарєв, он же ТТ
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12.03.2026 17:05 Ответить
- Ой, а что это у нас такое?
- Это у вас "можемповторить" повторилось
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13.03.2026 03:32 Ответить
 
 