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Взрывы прогремели в российской Туле: над городом - густой столб дыма. ВИДЕО+ФОТО
В российском городе Тула прогремели взрывы. Над городом густой столб дыма.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили жители в соцсетях.
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По данным СМИ, вероятно, это выброс на металлургическом заводе.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае РФ
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+9 Александр Чуднивец #474549
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+9 Aleksander Lukashenko
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+8 Sashko Poweroid #551165
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