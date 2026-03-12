Вибухи пролунали у російській Тулі: над містом густий стовп диму. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У російському місті Тула пролунали вибухи. Над містом густий стовп диму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили жителі у соцмережах.

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Подробиці

За даними ЗМІ, ймовірно, це викид на металургійному заводі.











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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що дрони атакували нафтобазу у Краснодарському краї РФ

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