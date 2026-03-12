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Вибухи пролунали у російській Тулі: над містом густий стовп диму. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У російському місті Тула пролунали вибухи. Над містом густий стовп диму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили жителі у соцмережах.
Подробиці
За даними ЗМІ, ймовірно, це викид на металургійному заводі.
Що передувало?
Раніше повідомлялось, що дрони атакували нафтобазу у Краснодарському краї РФ
Топ коментарі
+9 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар12.03.2026 10:48 Відповісти Посилання
+9 Aleksander Lukashenko
показати весь коментар12.03.2026 10:49 Відповісти Посилання
+8 Sashko Poweroid #551165
показати весь коментар12.03.2026 10:48 Відповісти Посилання
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