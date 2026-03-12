УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13683 відвідувача онлайн
Новини Фото Вибухи у Росії
8 708 26

Вибухи пролунали у російській Тулі: над містом густий стовп диму. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У російському місті Тула пролунали вибухи. Над містом густий стовп диму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили жителі у соцмережах.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

За даними ЗМІ, ймовірно, це викид на металургійному заводі.

Вибухи пролунали у російській Тулі: над містом стовп диму
Вибухи пролунали у російській Тулі: над містом стовп диму
Вибухи пролунали у російській Тулі: над містом стовп диму
Вибухи пролунали у російській Тулі: над містом стовп диму
Вибухи пролунали у російській Тулі: над містом стовп диму

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мешканці Кубані спостерігають атаку українських дронів та пожежу на нафтобазі "Тіхорєцкая": "Еще полетел! Сейчас #банет! Это п#зда нах#й!". ВIДЕО

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що дрони атакували нафтобазу у Краснодарському краї РФ

Читайте: Росія планує урізати видатки вперше за роки великої війни: Путіна може врятувати зростання цін на нафту

Автор: 

вибух (4741) росія (70468) Тула (3)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
а что ета у нас такоє ???-ета вайна,дура...
показати весь коментар
12.03.2026 10:48 Відповісти
+9
У таких містах як іжєвськ, тула, коломна, воткінськ вибухи повинні бути я мінімум кожного тижня.
показати весь коментар
12.03.2026 10:49 Відповісти
+8
Тульські пряники вибухнули або самовари.
показати весь коментар
12.03.2026 10:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ага, "викид" українського дрона (ракети)
показати весь коментар
12.03.2026 10:43 Відповісти
Не розгорілося...
показати весь коментар
12.03.2026 10:45 Відповісти
Це, просто, великий грüß тульським зброярам.
показати весь коментар
12.03.2026 10:47 Відповісти
а что ета у нас такоє ???-ета вайна,дура...
показати весь коментар
12.03.2026 10:48 Відповісти
Тульські пряники вибухнули або самовари.
показати весь коментар
12.03.2026 10:48 Відповісти

показати весь коментар
12.03.2026 10:49 Відповісти
показати весь коментар
12.03.2026 10:57 Відповісти
У таких містах як іжєвськ, тула, коломна, воткінськ вибухи повинні бути я мінімум кожного тижня.
показати весь коментар
12.03.2026 10:49 Відповісти
Тагіл, арсєньєв, клімовськ, вятскія поляни мінімум двічі на місяць. Ці міста в буквальному сенсі живуть за рахунок масових вбивств і воєнних злочинів.
показати весь коментар
12.03.2026 10:54 Відповісти
Дивно...в тулі нема чому вибухати...хіба можуть вибухнути автомати, кулемети чи снайперські гвинтівки..наскільки я знаю там не виготовляли снаряди
показати весь коментар
12.03.2026 10:57 Відповісти
У кремлi також немае вибухiвки, та най би вже той кремль розклало на молекули. АМIНЬ !!!
показати весь коментар
12.03.2026 11:30 Відповісти
Императорский Тульский оружейный завод (ТОЗ):Старейший завод, производит боевое стрелковое оружие, противотанковые управляемые ракеты и охотничьи карабины.
АО «Щегловский вал»:Крупный производитель зенитных ракетных комплексов «Панцирь-С» и «Панцирь-С1», а также управляемого оружия.
.АО «Тулаточмаш»:Производство патронов, узлов для боевых машин
показати весь коментар
12.03.2026 11:39 Відповісти
Хороше відео про Брянськ -- https://www.youtube.com/watch?v=N0_dTkOYoA0 райт нау: "ВЛАСТЬ СКРЫВАЕТ КОЛИЧЕСТВО ЖЕРТВ" - в Брянську СТОГІН і РИДАННЯ за двома (!) змінами НА ЗАВОДІ (14:50)
показати весь коментар
12.03.2026 11:01 Відповісти
там в бухгалтерію в'їбали...і масштаби крадівництва сгоріли разом з купою самок
показати весь коментар
12.03.2026 11:38 Відповісти
Сокирна праця. Сім прилетів важкими ракетами в виробничі цехи. А вбили бабок бухгалтерів. Не вірю. Робив на трьох великих підприємствах. На жодному бухгалтерія, ІТ, юристи, менеджери не працювали в одному приміщенні з виробництвом. Навіть не рядом.
показати весь коментар
12.03.2026 12:05 Відповісти
не заважайте брєжнєву працювать.
показати весь коментар
12.03.2026 12:27 Відповісти
орки скаржились в своїх пабліках
показати весь коментар
12.03.2026 12:37 Відповісти
Праники тульскі підгоріли... рецептуру порушили кцп пдр....Брагу не закусювали
показати весь коментар
12.03.2026 11:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=T6Dt2IzrEbQ
показати весь коментар
12.03.2026 11:32 Відповісти
Ну що? Як з Брянськом обговоримо якість доріг?
показати весь коментар
12.03.2026 11:32 Відповісти
Це МО виконало свою обіцянку? Якщо Тула з Брянськом, то Тула буде з Брянськом.
показати весь коментар
12.03.2026 12:43 Відповісти
"Пішло лайно по трубах"...👍😊
показати весь коментар
12.03.2026 14:03 Відповісти
Туле вдули!!!
показати весь коментар
12.03.2026 15:01 Відповісти
А што эта такое ? - это тульский пряник вам в подарок, безбожники !
показати весь коментар
12.03.2026 16:15 Відповісти
тульській токарєв, он же ТТ
показати весь коментар
12.03.2026 17:05 Відповісти
- Ой, а что это у нас такое?
- Это у вас "можемповторить" повторилось
показати весь коментар
13.03.2026 03:32 Відповісти
 
 