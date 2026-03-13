Россия расширяет базу для запусков беспилотников в Донецке: спутниковые снимки. ФОТО

Россия расширяет свою базу по запуску "Шахедов" возле временно оккупированного Донецка, добавляя больше пусковых позиций и складских помещений.

Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на спутниковые снимки, передает Цензор.НЕТ.

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Издание отмечает, что РФ начала превращать Донецкий аэропорт в базу для БПЛА летом 2025 года, установив там пусковые установки и складские помещения. Это строительство продолжалось до осени.

В частности, в течение последних недель РФ добавила две новые пусковые колеи, увеличив их общее количество до восьми. Также новые сооружения появились на рулежной дорожке. Они похожи на небольшие бункеры для хранения дронов. Кроме того, вокруг базы можно увидеть различное строительное оборудование.

По данным издания, Россия продолжает пытаться расширять производство беспилотников и модифицировать их.







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