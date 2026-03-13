Росія розширює базу для запусків безпілотників у Донецьку: супутникові знімки. ФОТО

Росія розширює свою базу із запуску "Шахедів" біля тимчасово окупованого Донецька, додаючи більше пускових позицій та складських приміщень.

Про це повідомляє Business Insider, посилаючись на супутникові знімки, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Видання відзначає, що РФ почала перетворювати Донецький аеропорт у базу для БПЛА влітку 2025 року, встановивши там пускові установки та складські приміщення. Це будівництво тривало до осені.

Зокрема протягом останніх тижнів РФ додала дві нові пускові колії, збільшивши їх загальну кількість до восьми. Також нові споруди зʼявилися на руліжній доріжці. Вони схожі на невеликі бункери для зберігання дронів. Крім того, навколо бази можна побачити різне будівельне обладнання.

За даними видання, Росія й надалі намагається розширювати виробництво безпілотників та модифікувати їх.







Також дивіться: Ближній бій українського воїна із двома окупантами поблизу Покровська. ВIДЕО