Пожар произошел возле ТЦ "Эпицентр" в Борисполе: эвакуировали 100 человек, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
В воскресенье, 15 марта, в Борисполе Киевской области произошел пожар н аоткрытой строительной площадке рядом с ТЦ "Эпицентр". Из-за задымления в здании ТЦ были эвакуированы посетители и персонал заведения.
Об этом сообщает ГСЧС Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.
Детали инцидента
"15 марта в 11:10 в Службу спасения "101" Бориспольского района поступило сообщение о пожаре в здании ТЦ "Эпицентр" по адресу: г. Борисполь, ул. Горбатюка", - говорится в сообщении.
По прибытии на место спасатели установили, что на открытой строительной площадке возник пожар строительных материалов на стеллажах, расположенных в непосредственной близости от здания торгового центра.
Людей эвакуировали, а пожар потушили
Также было задымление в самом здании, поэтому пришлось эвакуировать 100 человек - посетителей и персонал заведения.
Пожар ликвидирован в 11:56. Причина возгорания устанавливается.
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