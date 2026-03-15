Пожар произошел возле ТЦ "Эпицентр" в Борисполе: эвакуировали 100 человек, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В воскресенье, 15 марта, в Борисполе Киевской области произошел пожар н аоткрытой строительной площадке рядом с ТЦ "Эпицентр". Из-за задымления в здании ТЦ были эвакуированы посетители и персонал заведения.

Об этом сообщает ГСЧС Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

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Детали инцидента

"15 марта в 11:10 в Службу спасения "101" Бориспольского района поступило сообщение о пожаре в здании ТЦ "Эпицентр" по адресу: г. Борисполь, ул. Горбатюка", - говорится в сообщении.

По прибытии на место спасатели установили, что на открытой строительной площадке возник пожар строительных материалов на стеллажах, расположенных в непосредственной близости от здания торгового центра.

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Людей эвакуировали, а пожар потушили

Также было задымление в самом здании, поэтому пришлось эвакуировать 100 человек - посетителей и персонал заведения.

Пожар ликвидирован в 11:56. Причина возгорания устанавливается.

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