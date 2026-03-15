Пожежа сталася біля ТЦ "Епіцентр" у Борисполі: евакуювали 100 людей, - ДСНС. ФОТОрепортаж
У неділю, 15 березня, у Борисполі Київської області сталася пожежа на відкритому будівельному майданчику поблизу ТЦ "Епіцентр". Через задимлення в будівлі ТЦ евакуювали відвідувачів та персонал закладу.
Про це повідомляє ДСНС Київщини, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі інциденту
"15 березня о 11:10 до Служби порятунку "101" Бориспільщини надійшло повідомлення про пожежу в будівлі ТЦ "Епіцентр" за адресою: м. Бориспіль, вул. Горбатюка", - сказано в повідомленні.
Після прибуття на місце рятувальники встановили, що на відкритому будівельному майданчику виникла пожежа будівельних матеріалів на стелажах, які впритул розташовані до будівлі торгівельного центру.
Людей евакуювали, а пожежу загасили
Також було задимлення в самій будівлі, тому довелося евакуювати 100 осіб - відвідувачів та персонал закладу.
Пожежу ліквідовано о 11:56. Причина займання встановлюється.
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