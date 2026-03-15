Пожежа сталася біля ТЦ "Епіцентр" у Борисполі: евакуювали 100 людей, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У неділю, 15 березня, у Борисполі Київської області сталася пожежа на відкритому будівельному майданчику поблизу ТЦ "Епіцентр". Через задимлення в будівлі ТЦ евакуювали відвідувачів та персонал закладу.

Про це повідомляє ДСНС Київщини, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі інциденту

"15 березня о 11:10 до Служби порятунку "101" Бориспільщини надійшло повідомлення про пожежу в будівлі ТЦ "Епіцентр" за адресою: м. Бориспіль, вул. Горбатюка", - сказано в повідомленні.

Після прибуття на місце рятувальники встановили, що на відкритому будівельному майданчику виникла пожежа будівельних матеріалів на стелажах, які впритул розташовані до будівлі торгівельного центру.

Читайте також: Троє маленьких дітей загинули в пожежі на Дніпропетровщині, - ДСНС

Людей евакуювали, а пожежу загасили

Також було задимлення в самій будівлі, тому довелося евакуювати 100 осіб - відвідувачів та персонал закладу.

Пожежу ліквідовано о 11:56. Причина займання встановлюється.

Читайте також: Українські рятувальники оприлюднили статистику пожеж за рік