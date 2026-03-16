Сутки на Харьковщине: двое раненых, повреждена инфраструктура. ФОТО
За прошедшие сутки под ударами БПЛА и дронов пострадали Харьков и 18 населенных пунктов области. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, электросети и транспорт. Утром 16 марта враг нанес удар с помощью БПЛА по Шевченковскому району Харькова
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
"В результате обстрелов пострадали два человека:
- в с. Оскол пострадал 54-летний мужчина;
- в с. Черкасские Тишки Циркуновской громады пострадал 42-летний мужчина", - говорится в сообщении.
Также 15 марта враг атаковал БПЛА Киевский район Харькова.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в г. Харьков повреждены 2 частных дома;
- в Богодуховском районе поврежден частный дом, 2 хозяйственные постройки, электросети (с. Клинова-Новоселовка), 7 частных домов, автомобиль, административное здание, электросети (пгт. Золочев), частный дом (г. Богодухов);
- в Харьковском районе повреждены электросети (с. Черкасская Лозовая), 2 частных дома, железнодорожная инфраструктура (с. Коваленки), автомобиль (с. Черкасские Тишки), 2 автомобиля (пгт. Слатино), здание (г. Дергачи);
- в Чугуевском районе повреждены электросети (г. Чугуев).
Последствия вражеских атак
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