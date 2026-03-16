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Новини Фото Обстріли Харківщини
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Доба на Харківщині: двоє поранених, пошкоджено інфраструктуру. ФОТО

Минулої доби під ударами БпЛА та дронів постраждали Харків та 18 населених пунктів області. Пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, електромережі та транспорт. Зранку 16 березня ворог ударив БпЛА по Шевченківському району Харкова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

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"Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей:

  • у с. Оскіл постраждав 54-річний чоловік;
  • у с. Черкаські Тишки Циркунівської громади постраждав 42-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.

Також 15 березня ворог атакував БпЛА Київський район Харкова.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у м. Харків пошкоджено 2 приватні будинки;
  • у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, 2 господарчі споруди, електромережі (с. Клинова-Новоселівка), 7 приватних будинків, автомобіль, адміністративну будівлю, електромережі (сел. Золочів), приватний будинок (м. Богодухів);
  • у Харківському районі пошкоджено електромережі (с. Черкаська Лозова), 2 приватні будинки, залізничну інфраструктуру (с. Коваленки), автомобіль (с. Черкаські Тишки), 2 автомобілі (сел. Слатине), будівлю (м. Дергачі);
  • у Чугуївському районі пошкоджено електромережі (м. Чугуїв).

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Наслідки ворожих атак

Харківщина під атакою: пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури
Харківщина під атакою: пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури
Харківщина під атакою: пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури

Автор: 

обстріл (34617) Харків (6167) Дергачі (40) Харківська область (2871) Богодухівський район (177) Ізюмський район (236) Харківський район (962) Чугуївський район (405) Богодухів (46) Клинова-Новоселівка (9) Оскіл (13) Слатине (37) Коваленки (1) Черкаська Лозова (4) Черкаські Тишки (3) Чугуїв (70) Золочів (64)
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