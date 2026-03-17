Сутки на Донетчине: в результате вражеских обстрелов 3 человека погибли, 7 - ранены. ФОТОрепортаж

В течение суток российские войска наносили удары по населенным пунктам Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 17 марта рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

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Покровский район

В Зеленом Криворожской громады поврежден дом.

Краматорский район

В Николаевке 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 3 частных дома, 2 многоэтажки, линия электропередач и газопровод. В Сергеевке Андреевской громады повреждены 22 частных дома, разрушены склад и сельхозтехника. В Александровке погибли 2 человека, повреждены 11 частных домов, 3 многоэтажки, магазин, аптека, инфраструктурный объект, линия электропередач и 2 автомобиля. В Дружковке ранены 4 человека, повреждены 9 многоэтажек, 3 частных дома и магазин.

Бахмутский район

В Резниковке Северской громады поврежден дом.

Всего за сутки россияне 19 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 221 человек, в том числе 47 детей.













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