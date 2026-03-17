Доба на Донеччині: внаслідок ворожих обстрілів 3 людини загинули, 7 - поранені. ФОТОрепортаж

Упродовж доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 17 березня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Покровський район

У Зеленому Криворізької громади пошкоджено будинок.

Краматорський район

У Миколаївці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 3 приватні будинки, 2 багатоповерхівки, лінію електропередач і газогін. У Сергіївці Андріївської громади пошкоджено 22 приватні будинки, зруйновано склад і сільгосптехніку. В Олександрівці загинули 2 людини, пошкоджено 11 приватних будинків, 3 багатоповерхівки, крамницю, аптеку, інфраструктурний об'єкт, лінію електропередач і 2 автівки. У Дружківці поранено 4 людини, пошкоджено 9 багатоповерхівок, 3 приватні будинки і крамницю.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Всього за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 221 людину, у тому числі 47 дітей.













Читайте: Одна людина загинула і 9 поранені внаслідок російських обстрілів Херсонщини