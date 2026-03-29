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Россияне сбрасывают по восемь мин с одного "шахеда", - Бескрестнов (Флеш). ВИДЕО+ФОТО

Ежедневно с установок "Шахед", с помощью которых РФ атакует Украину, оккупанты сбрасывают мины - по 8 штук с каждой.

Об этом сообщил советник министра обороны Украины по технологическим направлениям Сергей (Флеш) Бескрестнов, передает Цензор.НЕТ.

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С "шахедов" сбрасывают мины

"Ежедневно с части "шахедов" сбрасывают мины. По 8 штук с одного "шахеда". Мины размещены в круглых контейнерах под крыльями", - говорится в сообщении.

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Россияне сбрасывают мины с

Запрещено приближаться!

Бескрестнов подчеркнул, что к этим минам категорически запрещено приближаться - пешком или на автомобиле.

"Снега уже нет, и мины будут хорошо видны на земле... Как всегда, прошу обязательно рассказать об этом детям", - отметил он.

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Россияне сбрасывают мины с
Россияне сбрасывают мины с

Также он опубликовал видео, на котором запечатлен сброс в 50 километрах от границы.

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Автор: 

мина (407) Шахед (2307) Бескрестнов Сергей Флеш (23)
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Топ комментарии
+13
Тю! Подумаєш! Он юзік і не тільки не цікавиться війною і живе своє найкраще життя! А ви воюйте в окопах!
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29.03.2026 14:29 Ответить
+11
для багатьох у глибокому тилу, хто не цікавиться війною, це може бути трагічною несподіванкою.
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29.03.2026 14:10 Ответить
+9
от як раз на юзіків якось *****.
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29.03.2026 14:34 Ответить

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