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Россияне сбрасывают по восемь мин с одного "шахеда", - Бескрестнов (Флеш). ВИДЕО+ФОТО
Ежедневно с установок "Шахед", с помощью которых РФ атакует Украину, оккупанты сбрасывают мины - по 8 штук с каждой.
Об этом сообщил советник министра обороны Украины по технологическим направлениям Сергей (Флеш) Бескрестнов, передает Цензор.НЕТ.
С "шахедов" сбрасывают мины
"Ежедневно с части "шахедов" сбрасывают мины. По 8 штук с одного "шахеда". Мины размещены в круглых контейнерах под крыльями", - говорится в сообщении.
Запрещено приближаться!
Бескрестнов подчеркнул, что к этим минам категорически запрещено приближаться - пешком или на автомобиле.
"Снега уже нет, и мины будут хорошо видны на земле... Как всегда, прошу обязательно рассказать об этом детям", - отметил он.
Также он опубликовал видео, на котором запечатлен сброс в 50 километрах от границы.
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+13 Vasya #607130
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