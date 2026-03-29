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Росіяни скидають по вісім мін з одного "Шахеда", - Бескрестнов (Флеш). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Щодня з частини "Шахедів", якими РФ атакує Україну, окупанти скидають міни, по 8 штук з одного.

Про це повідомив радник міністра оборони України з технологічних напрямів Сергій (Флеш) Бескрестнов, передає Цензор.НЕТ.

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Із "Шахедів" скидають міни

"Щодня з частини "Шахедів" скидають міни. По 8 штук з одного "Шахеда". Міни розміщені в круглих контейнерах під крилами", - йдеться в повідомленні.

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Росіяни скидають міни із Шахедів

Заборонено наближатися!

Бескрестнов наголосив, що до цих мін категорично заборонено наближатися - пішки чи на автомобілі.

"Снігу вже немає, і міни будуть добре видні на землі... Як завжди, прошу обов’язково розповісти про це дітям", - зазначив він.

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Росіяни скидають міни із Шахедів
Росіяни скидають міни із Шахедів

Також він опублікував відео, на якому зафіксовано скидання за 50 кілометрів від кордону.

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Автор: 

міна (473) Шахед (2317) Бескрестнов Сергій Флеш (23)
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Топ коментарі
+13
Тю! Подумаєш! Он юзік і не тільки не цікавиться війною і живе своє найкраще життя! А ви воюйте в окопах!
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29.03.2026 14:29 Відповісти
+11
для багатьох у глибокому тилу, хто не цікавиться війною, це може бути трагічною несподіванкою.
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29.03.2026 14:10 Відповісти
+9
от як раз на юзіків якось *****.
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29.03.2026 14:34 Відповісти

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