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Росіяни скидають по вісім мін з одного "Шахеда", - Бескрестнов (Флеш). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Щодня з частини "Шахедів", якими РФ атакує Україну, окупанти скидають міни, по 8 штук з одного.
Про це повідомив радник міністра оборони України з технологічних напрямів Сергій (Флеш) Бескрестнов, передає Цензор.НЕТ.
Із "Шахедів" скидають міни
"Щодня з частини "Шахедів" скидають міни. По 8 штук з одного "Шахеда". Міни розміщені в круглих контейнерах під крилами", - йдеться в повідомленні.
Заборонено наближатися!
Бескрестнов наголосив, що до цих мін категорично заборонено наближатися - пішки чи на автомобілі.
"Снігу вже немає, і міни будуть добре видні на землі... Як завжди, прошу обов’язково розповісти про це дітям", - зазначив він.
Також він опублікував відео, на якому зафіксовано скидання за 50 кілометрів від кордону.
Топ коментарі
+13 Vasya #607130
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+9 Urs
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