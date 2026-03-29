Росіяни скидають по вісім мін з одного "Шахеда", - Бескрестнов (Флеш). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Щодня з частини "Шахедів", якими РФ атакує Україну, окупанти скидають міни, по 8 штук з одного.

Про це повідомив радник міністра оборони України з технологічних напрямів Сергій (Флеш) Бескрестнов, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Із "Шахедів" скидають міни

"Щодня з частини "Шахедів" скидають міни. По 8 штук з одного "Шахеда". Міни розміщені в круглих контейнерах під крилами", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: Рашисти скидають FPV-дрони з БпЛА "Гербера". Такі випадки фіксують щодня, - Флеш. ВIДЕО

Заборонено наближатися!

Бескрестнов наголосив, що до цих мін категорично заборонено наближатися - пішки чи на автомобілі.

"Снігу вже немає, і міни будуть добре видні на землі... Як завжди, прошу обов’язково розповісти про це дітям", - зазначив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни застосовують БпЛА на наднизькій висоті під ручним керуванням, - Флеш. ВIДЕО





Також він опублікував відео, на якому зафіксовано скидання за 50 кілометрів від кордону.

Також читайте: Нова модифікація "Герані" одночасно несе на борту ПЗРК та бойову частину, - ГУР