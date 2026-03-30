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Полковник Нацгвардии хотел купить инвалидность за $6 тыс., его задержали, - ГБР. ФОТОрепортаж
Сотрудники ГБР задержали начальника одного из подразделений обеспечения Национальной гвардии Украины, который пытался получить фиктивную инвалидность.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Речь идет о полковнике Нацгвардии.
Что установило следствие?
Как отмечается, чиновник предложил члену экспертной группы по оценке повседневного функционирования неправомерную выгоду в размере 6 тыс. долларов США за оформление II группы инвалидности с последующим увольнением с военной службы. При этом реальных заболеваний для оформления такой группы инвалидности у правоохранителя не было.
Задержание и подозрение
- Правоохранители задержали злоумышленника после передачи части средств - 3 тыс. долларов США, а также медицинских документов с признаками подделки.
- В настоящее время должностному лицу сообщено о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 369 УК Украины).
- Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
- Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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