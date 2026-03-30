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Новости Фото Фиктивная инвалидность
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Полковник Нацгвардии хотел купить инвалидность за $6 тыс., его задержали, - ГБР. ФОТОрепортаж

Сотрудники ГБР задержали начальника одного из подразделений обеспечения Национальной гвардии Украины, который пытался получить фиктивную инвалидность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

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Речь идет о полковнике Нацгвардии.

Что установило следствие?

Как отмечается, чиновник предложил члену экспертной группы по оценке повседневного функционирования неправомерную выгоду в размере 6 тыс. долларов США за оформление II группы инвалидности с последующим увольнением с военной службы. При этом реальных заболеваний для оформления такой группы инвалидности у правоохранителя не было.

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задержан полковник Нацгвардии
задержан полковник Нацгвардии
задержан полковник Нацгвардии
задержан полковник Нацгвардии
задержан полковник Нацгвардии
задержан полковник Нацгвардии

Задержание и подозрение

  • Правоохранители задержали злоумышленника после передачи части средств - 3 тыс. долларов США, а также медицинских документов с признаками подделки.
  • В настоящее время должностному лицу сообщено о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 369 УК Украины).
  • Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
  • Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Автор: 

Национальная гвардия (2380) ГБР (3489) инвалидность (228)
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Топ комментарии
+4
ще один навоювався,хоче бути послом або піти у велику політику......
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30.03.2026 11:05 Ответить
+3
не прокурор та і не суддя....не по зеленому чину...
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30.03.2026 11:06 Ответить
+2
Мабуть треба не затримувати, а дійсно робити інвалідом. А полковник мабуть мало заплатити питався, от люди і образились
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30.03.2026 10:57 Ответить

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