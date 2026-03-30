Полковник Нацгвардии хотел купить инвалидность за $6 тыс., его задержали, - ГБР. ФОТОрепортаж

Сотрудники ГБР задержали начальника одного из подразделений обеспечения Национальной гвардии Украины, который пытался получить фиктивную инвалидность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

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Речь идет о полковнике Нацгвардии.

Что установило следствие?

Как отмечается, чиновник предложил члену экспертной группы по оценке повседневного функционирования неправомерную выгоду в размере 6 тыс. долларов США за оформление II группы инвалидности с последующим увольнением с военной службы. При этом реальных заболеваний для оформления такой группы инвалидности у правоохранителя не было.

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Задержание и подозрение

Правоохранители задержали злоумышленника после передачи части средств - 3 тыс. долларов США, а также медицинских документов с признаками подделки.

В настоящее время должностному лицу сообщено о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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