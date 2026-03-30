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Полковник Нацгвардії хотів купити інвалідність за $6 тис., його затримали, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР затримали начальника одного з підрозділів забезпечення Національної гвардії України, який намагався отримати фіктивну інвалідність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

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Йдеться про полковника Нацгвардії.

Що встановило слідство?

Як зазначається, посадовець запропонував члену експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування неправомірну вигоду у розмірі 6 тис. доларів США за оформлення ІІ групи інвалідності з подальшим звільненням з військової служби. При цьому реальних захворювань для оформлення такої групи інвалідності правоохоронець не мав.

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затримано полковника Нацгвардії
затримано полковника Нацгвардії
затримано полковника Нацгвардії
затримано полковника Нацгвардії
затримано полковника Нацгвардії
затримано полковника Нацгвардії

Затримання та підозра

  • Правоохоронці затримали зловмисника після передачі частини коштів - 3 тис. доларів США, а також медичних документів з ознаками підроблення.
  • Наразі посадовцю повідомлено про підозру у наданні неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 КК України).
  • Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
  • Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

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Автор: 

Національна гвардія НГУ (1816) ДБР (3999) інвалідність (357)
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Топ коментарі
+4
ще один навоювався,хоче бути послом або піти у велику політику......
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30.03.2026 11:05 Відповісти
+3
не прокурор та і не суддя....не по зеленому чину...
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30.03.2026 11:06 Відповісти
+2
Мабуть треба не затримувати, а дійсно робити інвалідом. А полковник мабуть мало заплатити питався, от люди і образились
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30.03.2026 10:57 Відповісти

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