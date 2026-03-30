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Полковник Нацгвардії хотів купити інвалідність за $6 тис., його затримали, - ДБР. ФОТОрепортаж
Працівники ДБР затримали начальника одного з підрозділів забезпечення Національної гвардії України, який намагався отримати фіктивну інвалідність.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Йдеться про полковника Нацгвардії.
Що встановило слідство?
Як зазначається, посадовець запропонував члену експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування неправомірну вигоду у розмірі 6 тис. доларів США за оформлення ІІ групи інвалідності з подальшим звільненням з військової служби. При цьому реальних захворювань для оформлення такої групи інвалідності правоохоронець не мав.
Затримання та підозра
- Правоохоронці затримали зловмисника після передачі частини коштів - 3 тис. доларів США, а також медичних документів з ознаками підроблення.
- Наразі посадовцю повідомлено про підозру у наданні неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 КК України).
- Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
- Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Топ коментарі
+4 Егор Кузнецов
показати весь коментар30.03.2026 11:05 Відповісти Посилання
+3 Roman Stambul
показати весь коментар30.03.2026 11:06 Відповісти Посилання
+2 Igor #591922
показати весь коментар30.03.2026 10:57 Відповісти Посилання
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