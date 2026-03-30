6,5 млн гривен на фиктивных сделках: раскрыта масштабная схема незаконной перерегистрации автомобилей в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Раскрыта и пресечена масштабная махинация с базой данных МВД при купле-продаже автомобилей.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, преступная группа, в состав которой входили сотрудники торговых компаний, оформляла сделки с нарушением процедур и подделывала документы. Ложные сведения вносили в госреестр с помощью квалифицированной электронной подписи. Сеть дельцов была разветвленной, а офисы действовали в пяти регионах.

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Как действовала схема

Злоумышленники предлагали быстро перерегистрировать автомобиль на нового владельца без физического присутствия "клиентов". При этом фигуранты осуществляли незаконные манипуляции даже тогда, когда продавцы или покупатели находились за границей и не могли участвовать в подписании документов.

Свои услуги предлагали комплексно, в зависимости от пожеланий заказчика: от изготовления поддельных актов технического состояния транспортного средства без проведения проверки — до оформления договоров купли-продажи. Все готовые документы и информацию о заключении фиктивных сделок в электронном виде вносили в Единый государственный реестр МВД, используя квалифицированные цифровые подписи уполномоченных лиц сразу двух торговых компаний.

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Расветвленная сеть

В Нацполиции сообщили, что для расширения и налаживания своей сети злоумышленники оборудовали сервер для удаленного доступа к базе данных, а также офисы в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях. Ими руководили так называемые администраторы, которые также отвечали за поиск "клиентов", изготовление поддельных документов и внесение недостоверных сведений в реестр.

Такая схема позволяла уменьшать суммы обязательных налогов и сборов, из-за чего государственный бюджет несет финансовые потери.

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Провели почти 13 тыс. сделок

По оперативной информации, стоимость услуг варьировалась от 3 000 до 10 000 гривен в зависимости от сложности изготовления документов и количества нарушений процедуры. Всего с января 2025 года злоумышленники получили около 6,5 миллиона гривен незаконной прибыли от почти 13 тысяч проведенных сделок купли-продажи.

Обыски и подозрения

У фигурантов провели серию санкционированных обысков. По результатам мероприятий изъяты наличные деньги в различной валюте, готовая документация (в частности, договоры купли-продажи, акты осмотра, доверенности), печати и штампы торговых компаний, электронные ключи и черновые записи.







Так, 12 фигурантам объявили о подозрении. В зависимости от совершенного им инкриминируют:

ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);

ч. 5 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей) Уголовного кодекса Украины.

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За содеянное им грозит до 15 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.



