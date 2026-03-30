6,5 млн гривень на фіктивних угодах: викрито масштабну схему незаконної перереєстрації авто у Києві, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Викрито й заблоковано масштабну махінацію з базою даних МВС під час купівлі-продажу автомобілів.

Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, злочинна група, до складу якої входили працівники торговельних компаній, оформляла угоди з порушенням процедур та підробляла документи. Неправдиві відомості вносили до держреєстру за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Мережа ділків була розгалуженою, а офіси діяли у п’яти регіонах.

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Як діяла схема

Зловмисники пропонували швидко перереєструвати авто на нового власника без фізичної присутності "клієнтів". При цьому фігуранти здійснювали незаконні маніпуляції навіть тоді, коли продавці чи покупці перебували за кордоном і не могли брати участь у підписанні документів.

Свої послуги пропонували комплексно, залежно від побажань замовника: від виготовлення підроблених актів технічного стану транспортного засобу без проведення перевірки — до оформлення договорів купівлі-продажу. Усі готові документи та інформацію про укладення фіктивних угод в електронному вигляді вносили до Єдиного державного реєстру МВС, використовуючи кваліфіковані цифрові підписи уповноважених осіб одразу двох торговельних компаній.

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Розгалужена мережа

У Нацполіції повідомили, що для розгалуження та налагодження своєї мережі зловмисники облаштували сервер для дистанційного доступу до бази даних, а також офіси у Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях. Ними керували так звані адміністратори, які також відповідали за пошук "клієнтів", виготовлення фальшивих документів і внесення недостовірних відомостей до реєстру.

Така схема дозволяла зменшувати суми обов’язкових податків і зборів, через що державний бюджет зазнавав фінансових втрат.

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Провели майже 13 тис. угод

За оперативною інформацією, вартість послуг варіювалася від 3 000 до 10 000 гривень залежно від складності виготовлення документів та кількості порушень процедури. Загалом із січня 2025 року зловмисники отримали близько 6,5 мільйона гривень незаконного прибутку з майже 13 тисяч проведених угод купівлі-продажу.

Обшуки та підозри

У фігурантів провели серію санкціонованих обшуків. За результатами заходів та вилучено готівку в різній валюті, готову документацію (зокрема договори купівлі-продажу, акти огляду, довіреності), печатки та штампи торговельних компаній, електронні ключі й чорнові записи.







Так, 12 фігурантам оголосили про підозру. Залежно від вчиненого їм інкримінують:

ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

ч. 5 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України.

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За вчинене їм загрожує до 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.



