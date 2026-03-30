До 7 лет приговорен организатор незаконной переправки военнообязанных за границу, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Суд признал виновным 46-летнего мужчину из Кировоградской области в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
7 лет лишения свободы
Отмечается, что мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а также запретом на три года заниматься деятельностью, связанной с логистическими услугами и перевозкой пассажиров в приграничных районах Украины.
Что предшествовало
Доказано, что в июле 2024 года осужденный решил заработать на нелегальном вывозе мужчин призывного возраста в страны ЕС. Он предложил жителю Краматорска организовать беспрепятственный маршрут в Приднестровскую Молдавскую Республику, оценив услугу в 10 000 долларов.
Перевозчик уверял в наличии необходимых связей и возможностей для реализации плана и просил предоплату за бронирование места и оформление документов.
28 сентября 2024 года в одном из кафе он встретился с клиентом, дал инструкции по маршруту и получил еще одну часть аванса. Во время этой встречи мужчину разоблачили и задержали.
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