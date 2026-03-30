До 7 років засуджено організатора незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Суд визнав винним 46-річного чоловіка з Кіровоградщини у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
7 років ув’язнення
Зазначається, що чоловікові призначено покарання у вигляді 7 років ув’язнення, із конфіскацією майна, а також забороною на три роки займатися діяльністю, пов’язаною з логістичними послугами та перевезенням пасажирів у прикордонних районах України.
Що передувало
Доведено, що у липні 2024 року засуджений вирішив заробити на нелегальному вивезенні чоловіків призовного віку до країн ЄС. Він запропонував мешканцю Краматорська організувати безперешкодний маршрут до Придністровської Молдавської Республіки, оцінивши послугу в 10 000 доларів.
Перевізник запевняв у наявності потрібних зв’язків та можливостей для реалізації плану і просив передоплату за бронювання місця та оформлення документів.
28 вересня 2024 року в одному з кафе він зустрівся з клієнтом, надавав інструкції щодо маршруту та отримав ще одну частину завдатку. Під час цієї зустрічі чоловіка викрили та затримали.
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