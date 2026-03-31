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Новости Фото Взрывы в россии
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Взрыв прогремел в районе одного из заводов российского Нижнекамска. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В российском городе Нижнекамск прогремел взрыв. Над городом поднялся столб густого дыма.

Об этом сообщили жители в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

По данным ASTRA, взрыв прогремел в районе одного из заводов. 

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Взрыв прогремел в Нижнекамске: что известно?

Взрыв прогремел в Нижнекамске: что известно?
Взрыв прогремел в Нижнекамске: что известно?
Взрыв прогремел в Нижнекамске: что известно?

Автор: 

взрыв (6945) россия (98221)
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Топ комментарии
+39
Двіжуха як і хотів *****.
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31.03.2026 14:10 Ответить
+25
Татарстан був найбільш незалежною республікою після розпаду СРСР (мав свого президента, Конституцію і навіть особливий договір із Москвою). Варто зазначити, що Путін послідовно нищив цю автономію протягом 20 років. Розміщуючи стратегічне військове виробництво в національній республіці, Кремль робить її співучасником війни. Це спосіб «пов'язати кров'ю» регіон, щоб у разі розпаду рф місцеві лідери не могли сказати: «Ми просто стояли осторонь»...
Отже, шановні татари, чим скоріше ви повстанете проти москви, тим меншими будуть ваши виплати по репараціям після розпаду рф!
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31.03.2026 14:16 Ответить
+20
"Місцеві жителі скаржаться на хімічний запах у повітрі"

Вдихайте поглибше, щоб вас рашистів менше завітало на терени України !
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31.03.2026 14:41 Ответить

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