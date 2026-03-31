Взрыв прогремел в районе одного из заводов российского Нижнекамска. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В российском городе Нижнекамск прогремел взрыв. Над городом поднялся столб густого дыма.

Об этом сообщили жители в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

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По данным ASTRA, взрыв прогремел в районе одного из заводов.

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