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Вибух пролунав у районі одного із заводів російського Нижньокамська: є загиблі, 50 постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У російському місті Нижньокамськ пролунав вибух. Над містом - стовп густого диму.
Про це повідомили жителі у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.
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Подробиці
За даними ASTRA, вибух пролунав в районі одного із заводів.
Нафтохімічний холдинг "Сибур" повідомив, що внаслідок вибуху на заводі "Нижнекамскнефтехим" загинули дві людини, 50 осіб постраждали.
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Отже, шановні татари, чим скоріше ви повстанете проти москви, тим меншими будуть ваши виплати по репараціям після розпаду рф!
Вдихайте поглибше, щоб вас рашистів менше завітало на терени України !