Вибух пролунав у районі одного із заводів російського Нижньокамська: є загиблі, 50 постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У російському місті Нижньокамськ пролунав вибух. Над містом - стовп густого диму.

Про це повідомили жителі у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними ASTRA, вибух пролунав в районі одного із заводів.

Нафтохімічний холдинг "Сибур" повідомив, що внаслідок вибуху на заводі "Нижнекамскнефтехим" загинули дві людини, 50 осіб постраждали.

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