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Новини Фото Вибухи у Росії
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Вибух пролунав у районі одного із заводів російського Нижньокамська: є загиблі, 50 постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У російському місті Нижньокамськ пролунав вибух. Над містом - стовп густого диму.

Про це повідомили жителі у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними ASTRA, вибух пролунав в районі одного із заводів. 

Нафтохімічний холдинг "Сибур" повідомив, що внаслідок вибуху на заводі "Нижнекамскнефтехим" загинули дві людини, 50 осіб постраждали.

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Вибух пролунав у Нижньокамську: що відомо?

Вибух пролунав у Нижньокамську: що відомо?
Вибух пролунав у Нижньокамську: що відомо?
Вибух пролунав у Нижньокамську: що відомо?

Автор: 

вибух (4757) росія (70789)
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Топ коментарі
+39
Двіжуха як і хотів *****.
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31.03.2026 14:10 Відповісти
+25
Татарстан був найбільш незалежною республікою після розпаду СРСР (мав свого президента, Конституцію і навіть особливий договір із Москвою). Варто зазначити, що Путін послідовно нищив цю автономію протягом 20 років. Розміщуючи стратегічне військове виробництво в національній республіці, Кремль робить її співучасником війни. Це спосіб «пов'язати кров'ю» регіон, щоб у разі розпаду рф місцеві лідери не могли сказати: «Ми просто стояли осторонь»...
Отже, шановні татари, чим скоріше ви повстанете проти москви, тим меншими будуть ваши виплати по репараціям після розпаду рф!
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31.03.2026 14:16 Відповісти
+20
"Місцеві жителі скаржаться на хімічний запах у повітрі"

Вдихайте поглибше, щоб вас рашистів менше завітало на терени України !
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31.03.2026 14:41 Відповісти

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